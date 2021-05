Alejandra Guzmán desmiente a su papá: No sacó a Frida Sofía de su testamento

(AGENCIAS) 24 de Mayo de 2021.- La polémica sigue persiguiendo a la relación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía, luego de que el papá de la rockera, Enrique, y su ex pareja Pablo Moctezuma revelaran que supuestamente había decidido desheredar a su hija y, de acuerdo con el intérprete de La plaga, nombrar a sus sobrino Apolo como el beneficiario de todos sus bienes.

Pero ahora ha sido la propia Alejandra la que decidió compartir con todos sus seguidores, a través de un comunicado de prensa, que lo dicho por ambos hombres no es correcto, y aunque no mencionó a Frida Sofía sí aclaró que no ha hecho cambios respecto a decisiones familiares tan importantes.

Hace unos días en el programa de espectáculos Ventaneando, Enrique Guzmán hizo la fuerte declaración en la que aseguró que después de que su nieta «estrelló la cabeza» de su hija «contra el pavimento», la rockera alcanzó el límite de su paciencia y fue entonces que decidió remover a la novel cantante de su herencia.

Mientras que Pablo, en el mismo espacio de TV Azteca aseguró: «Me entero de que Alejandra la quitó de la herencia y eso a Frida le viene valiendo tres cacahuates, ese no es el problema aquí; no son departamentos, no son coches (…) Me encantaría que (Alejandra) tomara un paso atrás y escuchara tantito lo que tiene que decir su hija».

Ahora ha sido la oficina de relaciones publicas de la intérprete de Yo te esperaba la que ha querido aclarar que toda la información que ha circulado recientemente acerca de Alejandra y de sus decisiones no son verdaderas y que lo único certero es lo que dijo hace unos días en un programa.

Rockeros, nos gustaría dejar absolutamente claro que casi todo lo que han leído en internet sobre Alejandraestas últimas semanas tiene poca o ninguna verdad. De hecho, desde su entrevista con Adela Micha, Alejandra no ha hecho ningún comentario ni ha tomado acciones de ningún tipo sobre asuntos familiares Management de Alejandra Guzmán

En el documento se volvió a enfatizar que por el momento Guzmán no ha querido hacer movimientos y que no debe tomarse como cierto lo dicho por otras fuentes: «Todo lo que se está publicado desde entonces es puro invento, y en la mayoría no tiene ni remota relación con la verdad.

«No hagan caso a todas las tonterías que dice la gente. Alejandra se encuentra en el estudio grabando su próximo álbum tras el éxito de Lado oscuro, y Primera y última vez. Ella está además trabajando duro, preparándose para su concierto virtual del 3 de julio desde el Auditorio Nacional y su extensa próxima gira», finalizó el texto.

