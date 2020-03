Alejandra Ávalos cuenta la razón por la que despreció a Luis Miguel

(AGENCIAS)

03 de Marzo de 2020.- Corría la década de los 90 y Luis Miguel y Alejandra Ávalos eran dos cantantes muy reconocidos en México y el extranjero. Por eso, era normal que se conocieran y que también fueran grandes amigos, ya que incluso ambos pertenecían a la misma disquera, Warner Music.

Y así, en este mood de amistad, un día Micky invitó a la intérprete de Amor fascíname a una cena, ella pensando en que todo se trataría de un encuentro de amigos y él, con miras en algo mucho más allá.

“Él estaba en la compañía, estaba yo una tarde en casa de mis papás y sonó el teléfono, contesté y era él, yo pensé que había alguien que estaba haciendo una broma, le colgué».

“Volvió a marcar y me dijo: ‘No me cuelgues, me dio tu teléfono Julio Sainz, el director de la compañía, quería invitarte a una cena en su casa, voy a preparar una paella y voy a invitar a algunas personas importantes, líderes de la radio en México y vamos a estrenar a las 12 de la noche mi nuevo material discográfico, pero lo vamos a sintonizar en todas las radios’”, contó Alejandra Ávalos.

Durante esa primera cena, recuerda Alejandra Ávalos, Luis Miguel se comportó como todo un caballero.

«Pasó con un chofer en una camioneta negra, él no manejaba, tenía un chofer, una persona de seguridad, él y yo, nos fuimos a casa de Julio Sainz. Ahí estaban muchos ejecutivos de la compañía disquera y también importantes personalidades y amigos”.

“Esa noche nos llevamos muy bien, nos caímos muy bien. Yo lo sentí muy cariñoso, muy amable, muy cortés. De ahí me fue a llevar a mi casa. De ahí me siguió invitando a otro tipo de eventos que yo agradecí mucho”, contó Alejandra.

Y así pasaron dos años, Luis Miguel invitándola a diferentes eventos y ella aceptando, siempre teniendo en mente que entre ellos no podía haber otra cosa que no fuera amistad. Luego de ese tiempo, por fin se besaron, pero las cosas no pasaron como LuisMi esperaba.

“Yo era muy reticente porque yo no quería andar con Luis Miguel, yo quería tenerlo de amigo para toda mi vida. A mí me gustaba él como amigo y yo le gustaba como pareja o romance y yo no me dejé tan fácil porque no tenía en la mira a Luis Miguel», contó.

“No tenía tiempo para un romance vaporoso ni efímero, yo no soy de esas mujeres que se conforman con tener una aventura, se lo dije, quiero ser tu amiga para toda la vida, no quiero ser un romance efímero en tu vida. Al final, él se enojó conmigo y me dejó de hablar”.

La cosa entre ellos no acabó bien, según relató Alejandra Ávalos. La ruptura ocurrió en Acapulco. “Fui a su casa de Acapulco, hubo mucha provocación y hubo a lo mejor un poco de intimidad en el sentido de estar solos y de él intentar abordarme y yo le dije que no y me regresó a mi hotel con un chofer y me dijo: ‘Si no tenemos en este momento una relación te mando con un chofer a tu hotel, pero no nos volvemos a ver jamás en la vida».

“Yo lo sentí muy fuerte y dije: wow, no tengo nada que hacer aquí. Si él no está entendiendo y no le da el valor a la amistad que yo sí le estoy dando, obviamente no estamos en el mismo canal. Y dejé de verlo”.

