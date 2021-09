Ale Guzmán contradice a su papá: no apoya que demande a Frida en EU o México

(AGENCIAS) 29 de septiembre de 2021.- Enrique Guzmán aseguró el viernes 24 de septiembre que interpondrá en Estados Unidos una demanda en contra de su nieta Frida Sofía por difamación y que cuenta con el visto bueno de su hija, Alejandra Guzmán, quien es mamá de Frida, para hacerlo. “Ya puedo, con el permiso de Alejandra, ya puedo proceder contra ella” aseguró el cantante en el programa Ventaneando.

El asunto es que, según Alejandra Guzmán, jamás dio su visto bueno para que su papá procediera en contra de su hija. A través de un comunicado, la cantante dejó clara su postura ante este asunto.

«Alejandra Guzmán ha pedido aclarar que, en estos momentos, no ha considerado tomar ninguna acción legal contra su hija Frida Sofía en México o los Estados Unidos y tampoco está asociada con nadie para hacerlo”, se lee en el documento.

“Alejandra solo desea lo mejor para su hija. Entonces, cualquier información que indique lo contrario es totalmente falsa», se asegura en el texto emitido por la oficina de management de la artista, All Parts Move.

Según el comunicado, Alejandra está totalmente enfocada en su carrera artística y no hablará de su hija, pues todo lo que tenía que decir acerca de ella ya lo habló en el programa de Adela Micha hace unos meses.

«Ella sigue manteniendo la misma posición desde su última entrevista con Adela Micha, no ha comentado, ni lo hará sobre este tema. Alejandra está enfocada en su nuevo sencillo, ‘Quiero más de ti’, coescrito y producido con Timothy Mitchell”.

¿Qué dijo con Adela?

Alejandra Guzmán contó en el noticiero en abril: “Ser juzgada, ser señalada por algo que no es verdad, y yo no he hablado porque es mi hija, no la he demandado porque es mi hija, pero no puedo permitir que llegue a este nivel y acuse a mi padre quien tanto la ha apoyado”, declaró la rockera.

Sobre por qué no le ha dado el beneficio de la duda a su hija comentó: “Yo he estado en el lugar donde puso a mi padre, donde a mí me pusieron de protagonista, esto está llegando a un nivel incontrolable. No sé por qué esa necesidad de hacernos daño cuando yo le he dado todo lo que he podido”, compartió.

