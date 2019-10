Alcalde no está en contra de los operativos vehiculares, sí de la forma de realizarlos

Torreón, Coahuila a 03 de octubre de 2019.- El alcalde Jorge Zermeño Infante aclaró que no está en contra del operativo vehicular que realiza el Gobierno de Coahuila, lo que no está de acuerdo es en la forma en que los realizan.

“Lo que nosotros estamos señalando son las formas, la manera de hacerlo. Qué tal si aquí en un estacionamiento te das cuenta de todos lo que traen las placas vencidas, por qué no se le requiere y no molestas a los ciudadanos y a todos aquellos que no tienen vela en el entierro, que han cumplido. No hay necesidad de bloquear las calles, menos las avenidas”, respondió el alcalde de Torreón.

Dijo que no está en contra de que el Gobierno del Estado haga su labor, para que la gente entienda que debemos cumplir con nuestras obligaciones, “pero hay maneras y esa no es la forma”.

Sugirió que se realicen en los estacionamientos como el de Galería, de Cuatro Caminos, Soriana, Hipermart, EHB, a todos los lugares donde la gente se estaciona, ahí se pueden dar cuenta los vehículos que traer las placas vencidas, “se les puede dejar un requerimiento para que acuda, se les puede orientar para ver qué papeles o qué documento pueden llevar, cuánto les cuesta, para facilitarle al ciudadano”.

Señaló que hablará con el gobernador Miguel Ángel Riquelme para llegar a un acuerdo en la forma en que se realizan dichos operativos, ayer lo hizo con el Secretario de Gobierno de Coahuila.

