Alcalde destaca labor de elementos de Seguridad Pública

Policías de Torreón detuvieron a ladrones que participaron en un asalto a un jugador de Pádel.

En caso de emergencia, pueden comunicarse al 87 17 29 00 99 que es el teléfono directo de Seguridad Pública.

Torreón, Coahuila a 28 de septiembre de 2021.- Debido a los percances viales que se han suscitado en la ciudad durante los últimos días, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, declaró que se han

redoblado acciones preventivas para generar conciencia vial y evitar percances automovilísticos.

Asimismo, realizó un exhorto a los ciudadanos para que eviten el uso del celular mientras conducen, ya que esto puede incrementar la posibilidad de un accidente vial. “Si tomas no manejes. No le pido a la gente que no se divierta, pero en caso de ingerir bebidas embriagantes, no conduzca su vehículo”, manifestó Zermeño Infante.

En otro orden de ideas, el alcalde mencionó de la visita de cientos de personas de todo México y del extranjero al torneo mundial de Pádel. “Desafortunadamente se registró un asalto a un jugador proveniente de Lituania, sin embargo fueron detenidos de inmediato los ladrones, además de recuperar lo que fue sustraído. Lo cual habla de la eficacia con la que actúa la policía municipal”, puntualizó el

alcalde.

Asimismo, pidió que en caso de alguna emergencia, la ciudadanía se comunique directamente al teléfono de Seguridad Pública 87 17 29 00 99, para que los elementos acudan más rápido a brindar apoyo, ya que el tiempo de respuesta es menor a cinco minutos, en lugar de llamar al 911 y triangular la ayuda.

