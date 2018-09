Alcalde atiende a comitiva de colonos afectados por lluvias

Torreón, Coahuila a 26 de Septiembre de 2018.- El alcalde Jorge Zermeño Infante, dialogó con un grupo de vecinos afectado tras la contingencia climática que vivió el municipio hace más de diez días.

Representando a colonias como Provitec, Torreón Residencial y Carmen Romano, entre otras, los afectados, en voz de Francisco Aldama Pérez, integrante de la Mesa Directiva de Provitec A.C., iniciaron este martes una manifestación en la Presidencia Municipal, solicitando como prioridad la construcción de un drenaje pluvial – sustentable y sostenible para todo Torreón – con sus respectivos cárcamos, colectores y conexiones necesarias para desazolvar el agua de lluvia.

“En Provitec no nos inundábamos, a pesar de ser una colonia fundada en 1994; de cinco años a la fecha, el sector se llena de agua de lluvia; en 2016 y 2017 fueron los años que más sufrimos”.

Las peticiones hechas al alcalde, se centraron en la construcción de un drenaje pluvial y sanitario, así como la instalación de tapas de alcantarillas, boca-tormentas, canastillas para drenaje, bombas más grandes para desazolvar el agua, la reparación de colectores caídos y brigadas de limpieza y fumigación. Representantes de otros sectores, solicitaron pavimentación y revisión a las condiciones del alumbrado público después de las lluvias que azotaron a la región, así como un estudio a las instalaciones de la Secundaria número 42, que presenta severos daños en su infraestructura.

“A mí me interesa arreglar el problema de fondo y no darle la vuelta. Me duele lo que les pasó, por eso estuvimos presentes con ustedes hasta este martes y no hemos parado de trabajar. Vamos a resolver las problemáticas que me exponen hoy, de inmediato y a corto plazo. Pretendo dejar los servicios públicos al cien, durante mi administración”, dijo Zermeño Infante.

También les compartió sobre un estudio integral para conocer qué sectores se inundan y por qué, para remediar definitivamente esta situación, ya que la intención es que los drenajes pluviales desemboquen el agua de lluvia en el lecho seco del río Nazas, para no saturar el drenaje sanitario y que las obras etiquetadas con recursos del Impuesto Sobre Nómina (ISN) por 50 millones de pesos para Torreón, se ejecuten.

Es importante señalar que el Ayuntamiento también ha iniciado diálogo con los administradores del Aeropuerto Francisco Sarabia, para resolver la problemática de inundación que afecta a las colonias aledañas al inmueble.

Cabe destacar que con respecto a la atención a los sectores afectados, la dirección de Salud Municipal ha acudido a 57 colonias con trabajo de control larvario; nebulizaciones, fumigaciones, encalamiento, cloraciones de aguas residuales y descacharrización, entre las que destacan:

• Provitec – Nebulización por contingencia.

• Torreón Residencial – Nebulización por contingencia.

• Carmen Romano-

• División del Norte – Escuela Sertoma – Cloración de aguas residuales.

• La Merced II – Nebulización por contingencia.

• Britania

• Fraccionamiento Roma – Nebulización por contingencia.

• La Fuente – Nebulización por contingencia.

• Ampliación La Fuente

• Obispado – Encalamiento y cloración de aguas residuales.

• Las Torres- Encalamiento y cloración de aguas residuales.

• Residencial del Norte- Nebulización por contingencia.

Con estas labores, la dirección ha protegido a 86 mil 059 ciudadanos.

De acuerdo al diagnóstico en infraestructura vial, urbana e hidráulica para el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) las colonias mayormente afectadas por las lluvias son:

1. Provitec

2. Torreón Residencial

3. Carmen Romano

4. División del Norte

5. La Merced II

6. Britania

7. Roma

8. La Fuente

9. Ampliación La Fuente

10. Obispado

11. Las Torres

12. Residencial del Norte

En la reunión estuvo presente el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara Galván; la subsecretaria de Asuntos Políticos y Sociales, Ángela Campos García; los regidores Thalía Peñaloza Vallejo, Esteban Soto Durán e Ignacio García Castillo; el director de Obras Públicas, Tomás Galván Camacho; el gerente técnico del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), Raymundo Rodríguez de la Torre; el director de Salud Municipal, Manuel Acuña Cepeda; el director de Desarrollo Social, Rogelio Cuellar García y la directora de Atención Ciudadana, Claudia Álvarez Hernández.

