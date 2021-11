Alberto de Mónaco está furioso con su ex y la razón tiene que ver con Charlène

(agencias) 04 de noviembre de 2021.- El príncipe Alberto de Mónaco, tras semanas en silencio sin hablar sobre los rumores de crisis en su matrimonio ni las declaraciones que hace tiempo hizo su expareja (la togolesa Nicole Coste) contra la princesa Charlène, finalmente, esta semana defendió a su esposa y aclaró lo dicho por la mamá de su hijo Alexandre Grimaldi Coste.

La revista francesa Point de Vue publicó el martes su última entrevista con el príncipe monegasco y, mientras ayer revelaba en su sitio de internet el sentir de Alberto sobre los rumores de crisis en su matrimonio, este jueves la publicación comparte lo que él piensa de lo que su ex dijo sobre Charlène en la revista Paris Match en septiembre pasado.

En ese entonces, la ex del príncipe aseguró que Charlène no había tratado bien a su hijo: “Durante su noviazgo, viví cosas que me alertaron e impactaron… Por ejemplo, cambió a mi hijo de habitación, aprovechando la ausencia de su padre, y lo instaló en el ala de los empleados. Como madre, no encuentro palabras para describir este comportamiento”.

Sobre dichos comentarios contra su esposa, el príncipe comentó: «En el caso particular del artículo relativo a Madame Coste, obviamente no sabía que iba a aparecer (en la revista). Ella me acababa de informar que iba a aparecer algo, pensé que sería solo una foto de cumpleaños (de su hijo en común por sus 18 años). Fue inapropiado, me enfurecí al enterarme de eso. (Son) declaraciones infundadas, compuestas por elementos de reconocimiento completamente fabricados”.

Es raro que Alberto “tome cartas en el asunto” para aclarar rumores, pero parece que está cansado de todas las especulaciones que se han publicado desde que Charlène dejó Mónaco en mayo pasado y tuvo que permanecer en Sudáfrica a causa de complicaciones en su salud que le impedían regresar a su casa.

Ahora que el regreso de la princesa es inminente, ya que los médicos le han permitido volar, pareciera que el príncipe está “preparando el terreno” para que cuando su esposa regrese al Principado, encuentre un ambiente más amigable.

Aunque no hay fecha exacta de su regreso, el propio Alberto ha dicho que lo más probable es que ella regrese “mucho antes del Día Nacional, el 19 de noviembre».

