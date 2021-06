Al Gobierno de Coahuila no entregará ningún hospital general a la federación sin cuentas claras

Torreón, Coahuila a 28 de junio de 2021.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís no se opone a que los hospitales de la Secretaría de Salud pasen a formar parte del IMSS, «vamos a esperar la información oficial, porque eso no es de que me los quedo y ya», dijo.

La respuesta es con relación al anuncio que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador que se sumarían 200 Hospitales Generales al Instituto Mexicano del Seguro Social y que este año serían 80.

El Gobernador de Coahuila indicó que no hay nada de.manera oficial, «ellos lo hacen todo a través de las Mañaneras o ruedas de prensa.»Nuestros hospitales pueden tener muchas carencias, pero son buenos hospitales y tienen buenos médicos y nos ha costado mucho. Todavía no se tienen los recursos suficientes y el entregar un hospital, primero tenemos que aclarar en relación a lo que firmamos con el INSABI, (Instituto Nacional del Bienestar) qué realmente van a abarcar», externó.

Indicó que ha solicitado una cita con el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer para aclarar muchos de estos temas que ahora aquejan al Sector Salud de Coahuila.

Reconoció como difícil la fusión, «porque nuestros hospitales y los que dependen de la federación tienen serias carencias, por eso como que decir me hago cargo del mío y del tuyo también, no creo que sea factible hay que hacer números, hay que hacer cuentas, un trabajo muy coordinado porque al final eso se traduce en atención a nuestra gente».

Las cosas que tienen que aclarar con el Director del Insabi son los costos de la pandemia, «aguantamos el trancazo del año pasado, aguantamos el del primer semestre, pero ya ahorita estamos batallando para poder mantener el personal que se contrató por las áreas de Covid y que además dicho sea de paso dieron muy buen servicio, se entregaron a la atención de la población.

Hay que hacer un híbrido con lo que teníamos y con lo que debemos tener de acuerdo a las posibilidades económicas del Sector Salud en Coahuila. Cosas de esas tenemos que aclarar con el maestro Ferrer».

En cuanto al anuncio de AMLO dijo habrá que esperar a que llegue la comunicación oficial controlada, y ahorita poder decir que les voy a entregar los hospitales generales, pues no». Apuntó el gobernador Miguel Riquelme.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet