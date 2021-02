Aislinn revela el problema de fondo que la llevó a divorciarse de Mauricio

(AGENCIAS) 12 de Febrero de 2021.- A casi un año de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaran su separación, la hija de Eugenio Derbez volvió a tocar el tema en su podcast, La magia del caos. En su más reciente emisión, la actriz explicó que, aunque nunca dejó de amar al papá de su hija, supo que la relación como pareja ya no daba para más.

Fue en marzo de 2020 cuando, a través de una publicación, la pareja anunció que se darían un tiempo para reformular su matrimonio; desde entonces, han dejado en claro que buscan mantener una relación de cordialidad para proteger el bienestar de su hija Kailani.

«Amo al papá de mi hija con todo el corazón. Lo amo y siempre lo amé, incluso cuando se acabó el enamoramiento nos seguíamos amando impresionantemente, pero empezó a pasar eso que decíamos: es que ‘tú vas para acá’, ‘yo voy para acá’, ‘tú crees esto’ y ‘yo creo esto'», contó la actriz en el programa.

Aislinn detalló que aunque sentía un profundo amor por Ochmann, la relación había comenzado a tomar sentidos opuestos. De acuerdo a las palabras de la protagonista de A la mala, la compatibilidad entre ella y el papá de su hija era cada vez menor.

«No está funcionando, no está siendo compatible, no hay compatibilidad mental en muchos aspectos y eso no significa que te tengas que quedar», dijo.

No obstante, Derbez dejó en claro, una vez más, que no existe el menor de los rencores contra Mauricio, por el contrario, en diversas ocasiones ha manifestado la tranquilidad que les ha dado poder dar un cierre diferente a su matrimonio.

“Para nosotros siempre fue ‘Nos amamos y nos respetamos impresionantemente y por eso estamos haciendo lo que hacemos’. No hay que matarse, no hay que odiarse. Todo el mundo cree que si terminar una relación hay drama y claro que no”, aseguró.

Para finalizar, la hija de Eugenio Derbez dejó entrever que aún siente mucho amor por Ochmann y, justo por ese sentimiento, fue que decidió dar un paso atrás en su relación como pareja y dar la bienvenida a una nueva relación llena de cordialidad.

“Te puedes separar amando completamente a esa persona, incluso amándola más que antes”, finalizó.

