Ainara denuncia amenazas de muerte tras difusión de video

Ciudad de México a 07 de julio de 2021.- Ainara Suárez, a través de su abogado, Javier Schütte, acaba de revelar que tras la difusión en YouTube por parte de YosStop del video de su violación, desde 2018 ha recibido amenazas de muerte, violación y violencia contra ella y su familia.

En un video que difundió el programa De primera mano, el abogado dijo: “Lo que hizo Yoseline «N» en el video ‘Patética generación’ fue hacer público el video de índole sexual de una persona menor de edad, cuya existencia y cuyo contenido no era público; era pública la existencia de una pelea y el video al respecto. No era público en cambio el video de índole sexual de una persona menor de edad que ella describió con lujo de detalle, que hizo público e hizo viral tanto que existía tanto como su contenido, y que por lo tanto generó amenazas de muerte en contra de Ainara, en contra de su familia, y las penurias que desde entonces ha vivido”, aseguró Schütte.

En entrevista con De primera mano Ainara reconoció que se ha empezado a acostumbrar a los ataques de los que ha sido objeto desde 2018, año en el que YosStop describió y difundió el video de su agresión sexual. “He recibido tantos ataques a lo largo de los años que me he empezado a acostumbrar. Bueno, no me acostumbré a que pasara, y pues parte de eso, de sanar, fue estar acostumbrada a todos estos ataques”.

Ainara Suárez afirmó que en contra de lo que se dice, y también contrario a lo que muestran unas supuestas conversaciones difundidas en redes sociales en las que ella habría dicho que busca una compensación económica por parte de YosStop, lo único que quiere es que se haga justicia.

“No, mi objetivo jamás ha sido el de obtener dinero. Lo que estoy haciendo y lo he dicho muchas veces es para conseguir justicia, y lo que me pasó a mí no le vuelva a pasar a ninguna mujer, porque no soy la única mujer a la que han atacado influencers de esta manera, no soy la única mujer a la que han violado, y por eso lo hago, para exigir justicia no sólo para mí; el dinero jamás ha sido parte del plan”, dijo categórica.

Censura para Youtubers

Por otra parte, varios youtubers acaban de denunciar que la plataforma YouTube les prohibió hablar de YosStop. Por ejemplo, el youtuber Mau RG denunció que al intentar subir un video sobre el caso de Yoseline «N», la plataforma le notificó que no podría monetizarlo. A pesar de la advertencia, Mau lo publicó. Ante ello, recibió otra notificación de YouTube en donde se le informó que el video sería “desmonetizado” y que la exhibición sería restringida, pues está prohibido usar la palabra YosStop ya sea en los títulos de los videos o en sus contenidos.

De acuerdo con la revista Proceso se hizo la modificación en un algoritmo que impide que los canales cobren dinero por la publicidad que puedan llegar a tener en los videos en los que se mencione a la youtuber.

“Todos los usuarios con canales en YouTube deben cumplir nuestros lineamientos de la comunidad, y para poder monetizar su contenido, los canales deben observar las políticas del Programa de Socios de YouTube, en los cuales se incluyen nuestras Políticas de Anunciantes. En caso de infringir algunas de las políticas y lineamientos antes mencionados, se procede a implementar acciones que pudieran incluir la desmonetización de un canal», dijo un vocero.

