“Ahora decimos cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos”, dice AMLO a invitados en el encuentro bilateral en Palacio

Ciudad de México a 08 de octubre de 2021.- “Ahora decimos cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos”. Así se expresó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante la comitiva de Estados Unidos que acudió a Palacio Nacional.

“Se le atribuye a Porfirio Díaz la frase de que ‘pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos’, y ahora nosotros decimos ‘bendito México, tan cerca de dios y no tan lejos de Estados Unidos’”, dijo el presidente frente a los asistentes.

Tanto Antony Blinken, secretario de Estado de EU, como Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad, y el embajador de dicho país en México, Ken Salazar, estuvieron presentes en el encuentro al que acudieron, de parte de México, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Economía; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, entre otros.

El mandatario aseguró durante el encuentro al que tuvieron acceso los medios de comunicación que “sería muy lamentable” que no hubiera entendimiento entre ambas naciones.

“Nos tenemos que entender. Acabo de crear un libro y ahí expreso que sería inconcebible que no hubiera entendimiento. Sería muy lamentable que no nos entendiéramos, que no se fortalecieran las relaciones de cooperación, de amistad”, dijo.

Además, el mandatario extendió de nueva cuenta su invitación para que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acuda al país.

Por su parte, Blinken agradeció la recepción del presidente López Obrador.

“Debo decir, a título personal, fue una recepción extraordinaria, no sólo por el recorrido a Palacio Nacional sino por la lección histórica. Fue muy generoso por compartir conmigo la historia de la relación entre nuestros países. Y ahora, en este momento es una gran ocasión para ver hacia dónde se dirigirá la relación”, dijo Blinken.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, adelantó parte de los temas y planteamientos que nuestro país realizará al gobierno de Estados Unidos.

“El motivo de este encuentro es conversar sobre el Entendimiento Bicentenario sobre seguridad, salud pública, y comunidades seguras entre México y Estados Unidos”, dijo el canciller Marcelo Ebrard.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet