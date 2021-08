Agua Saludable para La Laguna, ¿en riesgo?

El Parque Estatal Cañón de Fernández, ¿en peligro?

POR: Irma Bolívar Ayala

Estos dos cuestionamientos se ventilan en este momento entre las autoridades, ambientalistas y población de los estados de Coahuila y Durango, por la resolución del Juzgado Séptimo de Distrito de La Laguna, al frenar las obras que se pretenden construir en un área de 35 mil metros dentro del humedal de Lerdo, Durango.

Si bien el humedal se encuentra en la parte duranguense, a los coahuilenses, en particular a los de Torreón, afectaría sobre manera la cancelación de la obra que vendría a solucionar al desabasto de agua potable y el problema de arsénico que impera en una franja lagunera de ambos estados por la sobreexplotación de los mantos freáticos.

También estamos convencidos de que deben ser protegidas en su totalidad las 17 mil hectáreas que abarca el área del Cañón de Fernández, por su reserva de biodiversidad, el bosque de galería, ofrece refugio y alimento a animales, reptiles y aves, muchas especies en peligro de extinción. Para poner un contexto a los coahuilenses, es como si en estos momentos nos dijeran que se encuentra en riesgo un polígono del área protegida de flora y fauna de Cuatro Ciénegas que comprende alrededor de 200 manantiales que conforman pozas, ríos, pantanos, lagunas, dunas de yeso, únicas en su tipo en México.

No afirmamos que el Proyecto Agua Saludable ponga en riesgo la vida del Cañón de Fernández, pero tampoco que no lo haga, simplemente existe una duda razonable de sus posibles consecuencias, porque las autoridades no dieron a conocer en tiempo y forma los pormenores de la mega obra hidráulica más importante que se haya proyectado para la Comarca Lagunera, por esos los investigadores y ecologistas están defendiendo con argumentos lo que creen pueda ser dañado.

La postura de los ambientalistas de la asociación civil ProDefensa del Nazas no es cancelar a ultranza la obra, simplemente que no se realice dentro de las 3.5 hectáreas del Cañón de Fernández donde se pretende construir una planta de bombeo, derivadora y canal de desvíos del río Nazas, argumentando que el humedal es un área protegida por tratados nacionales e internacionales, designado sitio Ramsar desde 2008. Ellos dan un sí al mega proyecto para dar solución al problema de abasto de agua potable de manera inteligente, justa y sustentable y no se ponga en peligro el patrimonio milenario natural de Lerdo que beneficia a propios y extraños.

La resolución del Juzgo Séptimo no es definitiva, aclaró la Comisión Nacional de Agua -Conagua- será hasta el lunes 23 de agosto que se realice la audiencia constitucional donde se enfrenten las dos partes en litigio.

