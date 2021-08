Adultos mayores agradecen a HMC por aparatos funcionales

Lerdo, Durango a 03 de agosto 2021.- El Instituto Municipal del Adulto Mayor, por instrucciones del Presidente Municipal Homero Martínez Cabrera, continúa gestionando y entregando aparatos funcionales para las personas adultas quienes sufren de imposibilidad de movimiento.

Con el objeto de mejorar su calidad de vida y generar una mayor motivación en los adultos de la tercera edad, el Instituto del Adulto Mayor constantemente está en comunicación con la población adulta en el municipio, para atender sus necesidades e inquietudes; una de las más comunes es la necesidad de aparatos ortopédicos para trasladarse, incluso, en su propia casa.

La señora Micaela Gutiérrez de 80 años de edad, agradeció al Presidente Municipal por estar al pendiente y por la ayuda que le ha brindado, indicando que “le hace mucha falta” pues solo vive en compañía de su nieta, y esto sin duda será «un alivio y un respiro al alma», reconoció.

Similarmente, doña Petra Navarro, de la comunidad Nazareno de Abajo II, dijo estar agradecida con el apoyo del alcalde, además celebró las acciones que realiza en beneficio del adulto mayor, “le doy muchísimas gracias, que bueno que se acordó, que no me olvidó. Dios me lo conserve muchos años ahí donde está para que me siga ayudando” dijo con entusiasmo.

Al igual que el Instituto del Adulto Mayor, el Instituto Municipal para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad realiza las gestiones conducentes para apoyar a la ciudadanía con aparatos de apoyo motriz, así mismo, le dan seguimiento a las personas a través de vistas domiciliarias, brindando atención médica, toma de presión, glucosa, oxímetro, aplicación de medicamente intramuscular e intravenoso, medición de temperatura, y revisión de dietas alimenticias.

Los teléfonos para solicitar apoyo o información respecto a los servicios que se realizan en las dependencias son 87 11 59 30 92 del Instituto de Discapacidad, y el 87 12 32 00 24 del Instituto del Adulto Mayor.

