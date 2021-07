Adriana Lavat denuncia a Rafa Márquez por incumplimiento de pensión

(AGENCIAS) 27 de julio de 2021.- Lavat y su ex esposo, Rafael Márquez parecen no llegar nunca a un acuerdo. A fines de diciembre de 2018 se dio a conocer que la actriz mexicana había pedido a un tribunal en Miami que ordenara al futbolista que le pagara 88 mil dólares que le adeudaba en pensión alimenticia, o de lo contrario, lo enviara a la cárcel si se negaba a hacerlo.

Adriana había pedido al tribunal que determinara si su ex estaba en desacato de un acuerdo temporal que habían hecho en 2016, en el que se estipulaba que él le pagaría siete mil 500 dólares al mes, y que no le pagó pues hasta ese entonces ya le debía 88 mil dólares. Al parecer el monto no sólo no se pagó, sino que según ella, los abogados de él la han amedrentado para que desista en su demanda.

Fue a través de sus redes sociales que Adriana Lavat habló del estatus de su situación con Rafa Márquez y los abogados de éste. “Me mandaron decir con su abogado penalista, quien me trató de amedrentar, que si quiero demandar los incumplimientos del señor, que lo haga. Que tome en cuenta que será un proceso largo, tedioso y costoso.

“Me mandaron decir que he sido muy conflictiva en todo este tiempo… O sea, que una muejer que no deja que hagan menos a sus hijos, y que pelea porque le den lo que le corresponde… además de todo lo que me han llamado (zorra, abusiva, vividora, etc.) es también conflictiva”, relató Adriana Lavat en sus redes.

La actriz de Tierra de reyes relató que Rafa Márquez ya ha interpuesto tres demandas en su contra, todas con la intención de disminuir el monto de la pensión alimenticia. Además, envió una indirecta en contra de Jaydy Michel, actual esposa de Rafa, a quien acusó de creerse dueña de sus hijos.

“Me he enfrentado con personas que prefieren gastar en abogados que darles a sus hijos ; también con esos que tratan y prefieren quitar a los hijos, como si eso fuera fácil. Ese es el pensamiento de muchos hombres mal educados por sus madres y apoyados por las actuales esposas y mujeres en turno, que se creen las dueñas hasta de los hijos de uno. En tantos juicios a los que me han sometido he visto a alguna mujer más de ese tipo; pensé que sólo existía una, a que me tocó”.

Finalmente, Adriana Lavat aseguró que su pleito contra Rafa Márquez no se trata de dinero. “Mi deber es cambiar ese patrón de violencia económica que aqueja a muchos. No se trata de cantidades de dinero, se trata de control, de las formas que dañan, que son injustas y que deben cambiar”.

Adriana Lavat y Rafa Márquez se divorciaron en España en 2008, tras cuatro años de matrimonio, tiempo en el que tuvieron a sus dos hijos: Santiago y Rafaela.

Desde entonces la pareja ha tenido pleitos legales por la manutención de sus hijos. En 2017 el deportista optó por contrademandar a la actriz por haber violado un acuerdo de confidencialidad que tenían pactado, acusación que fue desestimada por la corte.

