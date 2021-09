Adriana Fonseca vivió violencia en una relación y Vicky Ruffo fue gran su apoyo

(AGENCIAS) 21 de septiembre e 2021.- Adriana Fonseca reveló que sufrió violencia de parte de una de sus ex parejas y fue sincera al reconocer que en el pasado tuvo noviazgos tóxicos. «Sí, antes de mi relación que llevo de diez años, sí me tocó vivir relaciones con patanes, con manipuladores o personas tóxicas», declaró en entrevista para el programa Sale el sol.

«Pagué un precio muy, muy alto, creo que no podría entrar en detalles porque sí es algo muy fuerte», dijo la actriz antes de revelar quién la ayudó a salir de esa relación.

Fue su amiga Victoria Ruffo quien le aconsejó que terminara con una de esas relaciones, pues su situación se había tornado violenta.

«Yo me acuerdo de Victoria Ruffo, que la amo y adoro, y me sacó del hoyo cuando yo estaba entre que terminaba y no terminaba con esta relación mega tóxica». Adriana siguió sus consejos y asegura que de no haberlo hecho «algo peor» podría haberle pasado.

«Ella me dijo ‘Este hombre te va a matar’. Y sí, si yo hubiera seguido en esa relación, algo peor de lo que pasó me hubiera pasado», se sinceró. Con el tiempo, la intérprete entendió que la violencia que vivió «no fue su culpa».

«En esos momentos es muy difícil darte cuenta que la otra persona te está manipulando, que la otra persona es la que está mal, que la otra persona es la que es tóxica y que tú vales y si sucedió eso es mala suerte, no es tu culpa, es algo que desgraciadamente pasó».

La protagonista de la telenovelas reflexionó sobre la violencia de género que se vive en el mundo, sobre todo en nuestro país. «Es increíble que exista esta cantidad de feminicidios, que México sea uno de los que encabece la lista. La verdad, yo también he tenido miedo».

«El pasado noviembre-diciembre estuve en México, en Veracruz, de donde soy, y Veracruz es de los lugares más altos de feminicidios y a veces me daba miedo caminar en la calle, caminar de noche», agregó.

Victoria Ruffo y Adriana Fonseca mantienen una amistad desde hace varios años, las actrices trabajaron juntas en la obra de teatro Las arpías.

Actualmente Adriana Fonseca está casada con el productor Iker Calderón, con quien se unió por el régimen civil en Miami en una boda íntima y sin invitados. Llevan 10 años de relación y él dejó México para mudarse a Estados Unidos con la actriz.

