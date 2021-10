Adamari López sigue con su proceso de cambio de imagen

(AGENCIAS) 21 de octubre de 2021.- En mayo de este año Adamari López cumplió 50 años. Además de regalarse una buena rutina de ejercicios y cambio de alimentación que recientemente le hizo estrenar nuevo cuerpo e imagen, la actriz también se regaló un popular método estético con el que se quitó algunas arruguitas: se inyectó bótox.

La conductora grabó el proceso que se practicó en una clínica estética, además de que compartió con sus seguidores el antes y el después.

En el video que Adamari López publicó en su cuenta de Facebook se escucha al médico decir que tiene su piel en buen estado; sin embargo, muestra los lugares en los que tenía un poco de arrugas: en las cejas, que estaban un poco caídas, tenía un poco marcado el ceño y mostraba primeros signos de la edad en los ojos.

“Hoy paso por aquí a compartirles un cariñito que me hago para verme y sentirme bien. Estoy con el Dr. Márquez, que por cierto cree que tengo más años, ay Dios mío. Les comparto este tip y por supuesto hacerlo con un buen doctor y con responsabilidad”, escribió junto al video.

“Ustedes saben que ya cumplí mis 50 años y hace mucho tiempo no me ponía bótox, pero con esta cumplida de los 50 años he estado tratando de cuidarme un poquito más”, contó en el clip, en el que también reveló que esa cita con el médico era de revisión pues hacía tres semanas que se había puesto el bótox.

“Te vamos a hacer un retoque… no te quito la expresión”, contó el doctor, quien agregó que también le pondría la sustancia en el cuello.

Por otra parte, este 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama y como todos los años, Adamari recurrió a sus redes para crear conciencia sobre la prevención de esta enfermedad.

Además de compartir una foto en la que aparece como nunca: sin pelo. Esta foto fue tomada cuando se sometía a quimioterapia.

Además, y como nunca antes, publicó una foto en la que muestra la cicatriz de su cirugía con la que le extirparon un tumor. “¿Y tú ya te palpaste, ya fuiste al doctor? Día Internacional de la lucha con el Cáncer de Seno. #laprevensionsalvavidas #cancersorvivor #cancerfree #sobreviviente #viviendo #libredecancer”, escribió.

