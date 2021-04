Adamari López revela el proceso para dejar de tenerle rencor a Luis Fonsi

(AGENCIAS) 01 de Abril de 2021.- Adamari López ha superado varios golpes muy fuertes en su vida: un cáncer de mama y un doloroso divorcio del cantante puertorriqueño Luis Fonsi. Aunque han pasado más de 10 años desde entonces, la conductora de Un nuevo día acaba de revelar qué hizo para impedir que el rencor que pudo haberle guardado a su ex no le siguiera haciendo daño.

La también actriz tuvo una entrevista con la presentadora María Celeste Arrarás para su canal de YouTube, a la que contó cómo logró perdonar a Fonsi y seguir adelante.

“Uno tiene que soltar y dejar ese rencor, ese dolor y más sabiendo que la persona a lo mejor que estuvo involucrada no hizo nada con a lo mejor el mal deseo de hacerme daño, pero al yo guardarlo tanto a lo mejor no me dejaba ver las cosas con claridad.

Hay cosas que pasan que la otra persona tampoco quiere y que no hay que obligar, entonces ya se deja ir y se abren los brazos para todas esas cosas nuevas y maravillosas que uno puede recibir de la vida”, aseguró Adamari López .

Durante su entrevista, la puertorriqueña reconoció que durante un tiempo impidió que la separación le doliera, pero luego se dio cuenta de que reprimir sus sentimientos no era lo mejor, así que llegó a la conclusión de que lo mejor era tomar terapia psicológica.

“En esos momentos, yo lo que quería era ocultarme cosas a mí misma para no dejar que me dolieran. Me agarré mucho de papá Dios, de mi familia, que siempre ha estado a mi lado, y en un momento dado también tuve que visitar un psicólogo porque todas esas cosas que yo quería guardar para no hablármelas a mí misma y para no enfrentarlas me estaban afectando y si no las sacaba y si no me liberaba de eso yo entendía que no iba a poder sobrepasarlo aún cuando yo era una persona que no creía en ir a un psicólogo.

“Yo pensaba que eso era como algo más drástico, que yo podía resolver mis propios problemas, que yo con la gente que tenía alrededor me sentía en confianza para hablar lo suficiente como para poder sacar todo ese dolor que tenía y la verdad es que no fue así”, reveló Adamari López.

Actualmente, la conductora y el cantante tienen una relación cordial. Hace dos años, a principios de abril de 2019, se reencontraron precisamente en Un nuevo día donde él promocionó su participación en el programa La voz.

Cuando el intérprete ingresó al foro, la saludó de beso y le dio un cálido abrazo, demostrando que sus diferencias quedaron en el pasado. Además, durante la emisión, tanto la conductora como el artista mantuvieron un trato cordial, platicaron e inclusive chocaron sus palmas como grandes amigos durante uno de los juegos del programa, situación que sus fans aplaudieron en redes sociales.

