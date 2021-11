Adamari Lopez explica por qué descarta regresar con Toni Acosta

(AGENCIAS) 07 de noviembre de 2021.- A poco más de cinco meses de que Adamari López y Toni Costaanunciaran de manera sorpresiva su repentina separación, luego de 10 años de relación y una hija en común, tal parece que la conductora no tiene en mente dar marcha atrás.

Enfocada en su bienestar emocional y físico, la conductora puertorriqueña señaló que seguirá su propio camino, aunque fue puntual al señalar que hay un fuerte vínculo que siempre la mantendrá cerca del bailarín español, y es el inmenso amor que ambos tienen por su hija Alaïa.

Adamari abrió su corazón para revelar cómo se siente en estos momentos en los que su vida está tomando un rumbo distinto. “Estoy bien, estoy tranquila, creo que he tomado decisiones inteligentes, que son para mi bien, que no quiere decir que no duelan, que no me afecten, pero quiere decir que me van a llevar a un mejor lugar”, expresó en entrevista para el programa Al Rojo Vivo.

Refiriéndose a su situación con el papá de su hija, Adamari agregó: “Son decisiones pensando en mi bienestar emocional y sobre todo en cómo eso repercute en el beneficio y bienestar de mi hija”, explicó.

Aunque siempre siempre ha sido respetuosa a la hora de hablar de Toni, por el gran amor que le tiene y por el hecho de que es el papá de su hija, la conductora de Un Nuevo Día reconoció que en su relación existieron situaciones con las que no quiso continuar.

“A lo mejor sin simples y cosas cotidianas que pasan en pareja, que no necesariamente están bien, y que como mujer yo debo saber darme mi respeto y mi lugar, ese respeto sólo me lo puedo dar yo”, expresó Adamari.

