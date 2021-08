Adamari López está ‘en pausa’ en el tema Tony Costa

(AGENCIAS) 06 de agosto de 2021.- Si le preguntan a Adamari López acerca de su relación con Toni Costa, la conductora es sincera: no sabe qué responder.

Cuando el diario español La Opinión le preguntó sobre el tema, ella contestó: “No sé… yo estoy on hold (en espera). No sé qué te pueda decir”.

La también actriz reveló que lo único que quiere hacer al respecto es tomar la decisión correcta. “Éste es un momento de incertidumbre en ese aspecto y le pido a papá Dios mucha sabiduría para tomar decisiones y elecciones correctas. Es lo que puedo decir”.

Por otra parte, Adamari López reveló hace unos días la dieta que sigue desde hace varios meses y que la ha llevado a perder cerca de 10 kilos. Proteína, verduras, algunos carbohidratos y una rutina de ejercicio muy bien diseñada han sido la clave para su impresionante transformación física; sin embargo, hay algunos que aseguran que este cambio no se ha dado de forma tan natural como parece afirmó que la única vez que ha estado en un hospital ha sido debido al cáncer de mama que se le diagnosticó en 2005.

“No me he hecho ninguna operación bariátrica, no está en mis planes hacerme operaciones. Después del cáncer, que es con la única operación que me hice en toda mi vida, no he estado en el hospital”, aseguró al periódico español La opinión.

“(Lo que hice) fue enfocarme y ponerme un poco más estricta conmigo misma. En principio, cuando empecé con WW (Weight Watchers), rebajé como 10 libras (poco más de cuatro kilos), y empecé también hacer ejercicios y la primera parte me fue bastante bien. Vino la pandemia y yo creo que nos descolocó a todos en muchos aspectos, y tuvimos que reenfocarnos en todos los aspectos de la vida”.

Además del ejercicio, Adamari contó al diario que tuvo que modificar sus porciones, dejar de tomar refrescos, además de continuar con el ejercicio.

En este proceso, su gran cómplice ha sido su hija Alaïa, quien la apoya y la acompaña en sus rutinas.

“Ha sido también una gran aliada, con toda su energía, en lograr que yo tenga mi cometido de llegar a esa meta que todavía me falta, pero voy por muy buen camino. Ella no tiene, y nunca le hemos creado la conciencia de gordo o flaco sino de un estilo de vida saludable. Me me ha visto haciendo ejercicio, bailando con ella, en la bicicleta, entrenando, y eso es en lo que se enfoca”, aseguró.

Adamari López fue diagnosticada con cáncer de mama en 2005. Luego de 12 cirugías y de someterse a varias sesiones de quimioterapia por fin fue declarada libre de cáncer, lo que le permitió, entre otras cosas, convertirse en mamá.

