Adamari López anuncia su separación de Toni Costa tras 10 años

Ciudad de México a 27 de mayo de 2021.- Adamari López confirmó su separación del bailarín y coreógrafo Toni Costa, con quien mantuvo una relación por cerca de 10 años. Fue la misma actriz quien confirmó la información esta mañana a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram.

En su publicación, la presentadora de televisión declaró que su nuevo estilo de vida la llevó a reflexionar y a tomar la decisión de separarse, sin embargo, dejó la puerta abierta a la posibilidad de ver si en el futuro pueden rescatar su relación.

“Hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni, sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza, prefiero que la escuchen de mí. Como bien saben, llevo un tiempo enfocada en llevar un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida”.

“Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaia, he decido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla. En más de una ocasión la vida me ha dado oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo, pero sobre todas las cosas me ha enseñado que con tenacidad, amor y paciencia todo siempre puede lograrse. Estoy plenamente confiada en que esta no será la excepción”, agregó en su mensaje.

La actriz aseguró que estas serán las únicas declaraciones que dará al respecto, porque estará enfocada en su bienestar, pero sobre todo en el de su hija Alaia de seis años de edad.

“Por el amor y el cariño que existe y que nos ha unido y por todos esos momentos maravillosos que hemos vivido juntos he decidido que estas serán las únicas declaraciones que voy a ofrecer al respecto. Estaré más enfocada que nunca en mi bienestar pero sobre todo en el de mi hija Alaia, es precisamente por ella que les agradeceré mucho respeten esta decisión y me brindan todo su apoyo, los quiero mucho gracias”, finalizó.

Adamari López y Toni Costa se conocieron en el 2011 cuando hicieron equipo en el reality show ‘Mira quién baila’. En ese entonces Adamari López tenía 40 años y Toni Costa, 25, pero a pesar de la diferencia de edad, surgió una hermosa amistad que poco a poco se convirtió en amor. La química entre los dos se pudo notar con cada uno de sus pasos de baile, pero al final, un beso fue el inicio de esta historia de amor que al comienzo negaron ante la prensa.

Semanas después, la pareja fue captada junta, así que no pudieron seguir negando la relación. En una reciente entrevista, Adamari comentó que Toni la conquistó por su buen sentido del humor, pues se divertía mucho con él. Además le encantaba su forma de bailar y de moverse en el escenario.

