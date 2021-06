Adamari habla entre lágrimas de su ruptura con Luis Fonsi y no de Toni Costa

(AGENCIAS) 06 de junio de 2021.- Adamari López se volvió tendencia luego de aparecer en una entrevista en la que, al borde del llanto, habla de su fallida relación con Luis Fonsi y no de su reciente separación de Toni Costa, papá de su hija Alaïa.

Durante una sección del programa Hoy Día, la conductora recordó su truene amoroso con el intérprete de “Despacito” y al borde del llanto dijo:

“Creo que tuve muchos momentos difíciles, por primera vez después de pasar por el cáncer y de haberme divorciado fui a un psicólogo. En el momento que yo estaba enferma, pensaba que contaba con ese apoyo, no solo de mi familia, que para mí ha sido prioridad en mi vida, sino también de ese hombre que uno amaba”.

“Tú sabes que uno a veces, equivocadamente, pone el valor en una cosa o en una persona; no es el error de nadie más, es mi error (porque) el lugar no te lo puede dar nadie, el lugar te lo tienes que dar tú mismo, y en ese momento yo no me di ese valor”, comentó.

Sin hablar de los motivos que la llevaron a separarse de Costa, Adamari recalcó que uno de los dolores más grandes de su vida fue su ruptura con Fonsi. “Los dos momentos más difíciles creo que han sido el divorcio y esa frustración por querer ser mamá y que no llegara”.

Estos comentarios hicieron que los internautas se lanzaran en contra de Adamari López, afirmando que no ha podido superar a su ex pareja o que su relación con Toni no fue importante para ella.

“Muy linda, pero porque habla del divorcio de Fonsi y no de todo lo lindo que vivió con Toni…me parece que no ha superado eso” y “Por qué habla de Fonsi y Toni que es el papá no, que rara esa señora parece que no supera el divorcio, pero de Fonsi”, fueron algunas de las opiniones.

Y mientras Adamari habla de sus momentos más complicados, Toni Costa acaba de anunciar que continuará con su tour de su masterclass de zumba, con el que visitará lugares como Las Vegas, Arizona, Chicago, Atlanta, Utah, Seattle, Houston y Nueva York, además de que también viajará a El Salvador, Costa Rica y Guatemala.

