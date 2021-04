Acusan irregularidades de la fiscalía de Quintana Roo en caso del niño que murió en Xcaret

Quintana Roo a 03 de Abril de 2021.- El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema de Anticorrupción de Quintana Roo acusó este sábado que las autoridades de la fiscalía de esa entidad presuntamente cometieron una serie de irregularidades en el caso del niño de 13 años que falleció tras ser succionado por un sistema de filtrado de agua en el Parque Xenses, de Grupo Xcaret.

En un comunicado, el CPC de Quintana Roo señaló que, basándose en publicaciones periodísticas, identificaron tres acciones que “pudieran probablemente tipificar diversas conductas delictivas de carácter y/o índole doloso”. Entre ellas está la indebida integración de la carpeta de investigación del caso.

El comité advirtió una presunta obstrucción del procedimiento penal al comienzo de la investigación de la muerte del menor en el Parque Xenses, así como una “tardía apertura” de la carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo.

Se señaló que no se puede validar el perdón legal que otorgó Miguel Luna-Calvo, padre del niño, a Grupo Xcaret, para deslindarse de la muerte de su hijo.

“Es evidente que al iniciarse una carpeta de investigación por un delito que se persigue de oficio, como es el caso del homicidio culposo, resulta totalmente inviable jurídicamente hablando, la posibilidad de otorgar perdón alguno”, explicó el CPC de Quintana Roo.

El pasado 1 de abril, el Luna-Calvoa aseguró que la Fiscalía de Quintana Roo le obligó a firmar el perdón legal a cambio de recibir el cuerpo de su hijo.

“Después la fiscalía me obligó a dar el perdón. No me dejaron dar declaración de cómo pasó todo y tuve que hincarme e hincado y llorando pedir que me dejaran dar la declaratoria de hechos de lo que pasó realmente, porque sino no me daban a mi hijo, se tardaban de 10 a 15 días porque había muchos muertos”, expresó el papá de Leonardo.

El CPC de Quintana Roo explicó que no se podía sustentar legalmente la solicitud de dispensa de necropsia al cuerpo de Leonardo porque, según el Código Nacional de Procedimientos Legales, sólo se puede autorizar la dispensa cuando se demuestre que la muerte de la persona no se debió a delito alguno.

Este comité pidió a la fiscalía estatal a explicar públicamente qué elementos de la carpeta de la investigación justifican la dispensa de la necropsia.

“Se exhorta a cada una de las autoridades correspondientes a llevar a cabo las investigaciones sobre la actuación de las diversas autoridades que estuvieron involucradas en la atención temprana de la víctima del delito y sus familiares”, señaló el organismo en un comunicado.

El pasado domingo 28 de marzo falleció el menor en un hospital de Playa del Carmen, Quintana Roo, luego de haber sido succionado por un sistema de filtrado de agua en el parque Xenses, de Grupo Xcaret.

De acuerdo con su padre, el accidente argumentó que el deceso ocurrió por una negligencia del parque, ya que el sistema de filtrado de agua no tenía tapa.

