Acusan a Meghan Markle de plagiar

AGENCIAS) 06 de Mayo de 2021.- Luego de la polémica entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry con Oprah Winfrey, no había nuevas noticias de la aún duquesa de Sussex. Pero el 4 de mayo la ex actriz reapareció para estrenarse como escritora y anunciar que en junio saldrá a la venta su primer libro, de corte infantil, y que a un día de su anunció ya se encuentra en medio de la polémica por un tema de plagio.

La fundación de Meghan y su esposo, Archwell, había anunciado que el texto se titula «The Bench» (el banco) y que está inspirado en el vínculo de su esposo, el príncipe Harry, con su hijo Archie.

“‘The Bench’ comenzó como un poema que escribí para mi esposo el día del padre, el mes después del nacimiento de Archie. Ese poema se convirtió en esta historia», explicó Meghan en un comunicado. La duquesa de Sussex afirmó que el libro deseaba reflejar «la calidez, la alegría y la comodidad de la relación entre padres e hijos de todos los ámbitos de la vida. Mi esperanza es que ‘The Bench’ resuene con todas las familias, sin importar su composición, tanto como en la mía», agregó Meghan. Sin embargo, ya hay otra versión sobre esta obra.

Varios usuarios en redes sociales acusaron a la esposa del príncipe Harry de plagio; concretamente aseguran que su libro es una copia de “The Boy On the Bench”, de la autora británica Corrinne Averiss.

«¡Espero que la autora a la que estafó la demande, el descaro de esta mujer! ‘The Boy on the Bench’ de Corrinne Averiss», escribió un usuario en Twitter. «Casi igual al libro de Corrinne Averiss, incluso la portada”, agregó otro.

Es verdad que las portadas de ambos libros se parecen y también es cierto que ambas obras son ilustradas, pero es correcto decir que las historias no son parecidas, pues mientras que el de la duquesa explora la relación entre padres e hijos, “The Boy on the Bench” sigue a Tom, un niño sentado junto con su papá en la banca de un parque.

Aunque tiene ganas de jugar con otros niños, no se atreve y cree que no hay un lugar para él en el lugar. Todo cambia cuando una de las niñas en el parque pierde a su osito. Quizá Tom la pueda ayudar. Para aclarar aún más este supuesto malentendido, la propia Corrinne Averiss ya publicó en su Twitter que el libro de Meghan no es un plagio.

“Al leer la descripción y el extracto publicado del nuevo libro de la duquesa, esta no es la misma historia ni el mismo tema que ‘El niño en el banco’. No veo ninguna similitud”, aseguró la escritora.

Conflicto o no de por medio, supuestamente Meghan quiere seguir en el mundo de las letras. Según comentó una fuente cercana al sitio Vanity Fair , dependiendo el resultado comercial de “The Bench”, la ex actriz podría publicar más libros infantiles, además de que está interesada en escribir para adultos.

