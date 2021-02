Acusan a Christian Chávez de contagiar VIH; él manda mensaje contra la homofobia

(AGENCIAS) 18 de Febrero de 2021.- Christian Chávez publicó en Instagram un poderoso mensaje contra la homofobia, sobre todo la que existe en los medios de comunicación.

En la primera parte de su post, el integrante de RBD se dijo harto de recibir ataques y de ser acusado “para vender revistas”.

El actor de la serie La suerte de Loli comentó que el nacimiento de su sobrina Galia le dio fuerza para luchar por lo que es correcto.

“Desde casi un año he sido acusado, señalado, utilizado para vender notas, revistas, tanto acusaciones banales como muy graves. He pasado momentos muy difíciles con mi familia y en soledad, momentos que me han hecho reflexionar y estar más fuerte. La vida de mi sobrina vino a darme más fuerza, ganas de cambiar las cosas y luchar por lo que es correcto”, comentó Christian Chávez en su mensaje.

El cantante también se declaró en contra del acoso a la comunidad gay cero positiva “que solo genera un estigma más grande por mi sexualidad y la de millones de personas. Estoy decidido a unirme a esta lucha por una comunicación correcta y por acabar con la homofobia en los medios de comunicación. BASTA #soyhumano”.

El post de Christian Chávez surgió luego de que un escort declaró en el programa Ventaneando que el actor y cantante supuestamente lo contagió de VIH.

“Lo de nosotros se dio cuando hubo un encuentro más cercano, yo sí estuve completamente de acuerdo en hacerlo, pero aquí el hecho no es que yo haya estado o no de acuerdo, sino que él era consciente de que ya era portador de una enfermedad y su responsabilidad era habérmelo dicho o simplemente protegerse él y protegerme yo”, contó al programa.

