Acuerdos del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 05 de Febrero de 2021.- En su más reciente sesión, el Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste dio a conocer que, a casi once meses de que en Coahuila se iniciaron las acciones para hacer frente a la contingencia sanitaria, en la región se mantiene un equilibrio entre el cuidado de la salud y la reactivación económica.No obstante, afirmaron, que hoy más que nunca la población debe cumplir con las medidas sanitarias básicas, como portar cubrebocas, lavado constante de manos, uso de gel antibacterial y evitar aglomeraciones. Insistieron en que en el combate al Covid-19 debe existir una corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, y realizaron el exhorto a no bajar la guardia. Manifestaron que, debido a que se registró un incremento en la incidencia de casos positivos en la región durante las primeras semanas del 2021, se fortalecieron las medidas establecidas, las cuales ayudaron a no cerrar la actividad económica ni una nueva restricción de horarios en los comercios, y, sobre todo, evitar la saturación de hospitales. Dentro de las medidas que se han implementado desde el Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste, se encuentra el despliegue de los Vigilantes de la Salud para garantizar el estricto control de medidas sanitarias y la instalación de túneles sanitizantes en los mercados al aire libre con mayor afluencia.Así como la colocación de filtros vehiculares y peatonales para promover el uso de cubrebocas, los operativos especiales de revisión en distintos giros de comercios, los cuales están conformados por Protección Civil, Policía Municipal, Desarrollo Urbano y la Guardia Nacional.También el reforzamiento de los cercos sanitarios a través del Call Center Estamos Contigo, que ha realizado 17 mil 532 llamadas de contacto y cerco sanitario, así como 18 mil 95 llamadas de seguimiento. Se lanzó la estrategia de Autoevaluación en los dispositivos móviles, con el fin de brindar una atención oportuna y la implementación del proyecto de Clínicas Móviles, así como la creación de más de 20 protocolos sanitarios para los diversos giros económicos. En tanto que el Centro de Recuperación Covid-19 en el CRIT ha recibido, a la fecha, a 500 pacientes, de los cuales 459 fueron dados de alta de manera satisfactoria. El subcomité técnico está integrado por Jaime Guerra Pérez, secretario de Economía; los alcaldes de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas; de Ramos Arizpe, José María Morales Padilla; de Arteaga, Everardo Durán Flores; de General Cepeda, Juan Salas Aguirre y de Parras De la Fuente, Ramiro Pérez Arciniega.El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 8, Eliud Aguirre Vázquez; la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Azucena Ramos Ramos; representantes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, de la Cruz Roja, así como de hospitales públicos y privados de la región; el doctor Jesús Ángel Padilla Gámez, director de la Facultad de Medicina unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila. También representantes de la iniciativa privada, como comerciantes de la zona centro, de plazas comerciales, de mercados sobre ruedas, hoteleros, salones de eventos y restauranteros, entre otros.

