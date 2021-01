Acuerdos del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 20 de Enero de 2021.- En su más reciente sesión, el Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste determinó que, debido al semáforo rojo que marcó la federación al estado de Coahuila, aún y cuando en la región se mantiene un equilibrio entre el cuidado a la salud y la reactivación económica con un 55 por ciento de ocupación hospitalaria, se implementará un operativo especial de prevención y contención. En este operativo participarán los cinco gobiernos municipales de la región Sureste, el Gobierno del Estado, así como personal de Protección Civil, Desarrollo Urbano, Comisaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y de la Secretaría de Salud. • Se reforzará la vigilancia y la presencia para garantizar que se cumplan, sin excepciones, los protocolos en restaurantes bar, restaurantes y demás comercios de los diferentes giros, esto con base en los acuerdos que fueron establecidos por el subcomité y que siguen vigentes.• Se clausurarán por 15 días, además de ser multados, los establecimientos que incumplan con las medidas dictadas por el Subcomité. • Se acordó que cada uno de los sectores comerciales enviará un comunicado a sus agremiados dando a conocer este operativo especial, así como de las sanciones a las que pudieran ser acreedores en caso de incumplimiento. • Se intensificarán los operativos de vigilancia y se multarán a todas aquellas personas que sean sorprendidas sin utilizar el cubrebocas en la vía pública.• Se incrementarán los filtros vehiculares en los accesos de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras, con el objetivo de que los automovilistas cumplan con las medidas sanitarias preventivas.• También se reforzarán las revisiones a mercados al aire libre y se revisarán los horarios de operación en la Alameda de Arteaga; se aplicarán las multas y clausuras a quienes no cumplan al 100 por ciento los protocolos previamente establecidos. • Se prohibirá el acceso a los poblados de Arteaga a aquellas personas que no sean residentes, que no demuestren tener una propiedad o cuenten con reservación en el lugar, es decir, quedan prohibidos los paseos en estos sitios para evitar la movilidad y aglomeraciones.• Se colocarán filtros en las entradas a las comunidades de Bella Unión, Los Lirios y San Antonio de las Alazanas, en el municipio de Arteaga. • En cuanto a las fiestas en domicilios particulares, los integrantes del subcomité puntualizaron que están prohibidas aquellas en las que haya más de 10 personas, por lo que se anunció que serán clausuradas y sancionadas las que incumplan con estas determinaciones. Las multas pudieran ser hasta de 47 mil pesos. • Se recomienda abstenerse de realizar las tradicionales “levantadas” de inicio de año, o realizarse solo con los integrantes que vivan en el mismo domicilio. • Respecto al servicio de transporte urbano se determinó supervisar que las rutas intermunicipales también estén en la misma sintonía de las medidas preventivas, así como se ha hecho con el resto de las rutas.Todo lo anterior se suma a las acciones y estrategias que se han implementado en más de 10 meses en los que se ha trabajado en Coahuila para la atención a esta contingencia sanitaria, lapso en el que se han efectuado 99 reuniones del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste.Se cuenta con más de 20 protocolos para la reactivación económica en la región, así como la habilitación del Centro de Recuperación Covid-19 en el CRIT, el Call Center «Estamos Contigo», el equipamiento de la sala Covid-19 en el Hospital General de Saltillo, clínicas móviles, los Vigilantes de la Salud, Ruta de la Salud, becas, apoyos económicos, equipamiento de hospitales y la entrega de material de equipo de protección al personal que está al frente de la primera línea de batalla, entrega de cubrebocas a la población y sanitización de espacios públicos, entre otras.La Jurisdicción Sanitaria número 8 dio a conocer que este 19 de enero se recibieron 3 mil 900 vacunas en el Estado con el fin de distribuirlas en las diferentes regiones para continuar con la vacunación del personal médico.El subcomité técnico está integrado por Jaime Guerra Pérez, secretario de Economía; los alcaldes de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas; de Ramos Arizpe, José María Morales Padilla; de Arteaga, Everardo Durán Flores; de General Cepeda, Juan Salas Aguirre y de Parras De la Fuente, Ramiro Pérez Arciniega.El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 8, Eliud Aguirre Vázquez; la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Azucena Ramos Ramos; representantes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, de la Cruz Roja, así como de hospitales públicos y privados de la región; el doctor Jesús Ángel Padilla Gámez, director de la Facultad de Medicina unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila. También representantes de la iniciativa privada, como comerciantes de la zona centro, de plazas comerciales, de mercados sobre ruedas, hoteleros, salones de eventos y restauranteros, entre otros.

