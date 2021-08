Actualizan biografía de Meghan Markle en la página oficial de la Familia Real

Parece que para los administradores de la página oficial de la Familia Real británica no es una prioridad mantener al día toda la información referente de los miembros de la casa real, o no en recientes fechas, puesto que al menos se tardaron bastante tiempo en hacer cambios importantes con respecto a la vida de los duques de Sussex.

Fueron expertos en realeza quienes pusieron el foco en el hecho de que, luego del nacimiento de la segunda hija del príncipe Harry y Meghan Markle el pasado 4 de junio, no se había actualizado la línea de sucesión al trono de manera oficial y sugerían que no era un error realmente, sino que la Corona no tenía mucho interés en apresurarse a hacer algún cambio que tuviera que ver con los duques de Sussex.

Finalmente, dicha actualización llegó un mes y medio después (cuando con otros miembros de la familia real lo hicieron a los pocos días) del nacimiento de Lilibet Diana, poniéndola en el octavo lugar de la línea de sucesión al trono británico, justo después de su hermano mayor, Archie de 2 años, y desplazando al noveno lugar al príncipe Andrés.

Es ahora, tres semanas después del cambio anterior, que también han hecho un ajuste en la biografía de Meghan Markle que está dentro de la sección “About” para agregar que es madre de dos, y no de un hijo como decía hasta hace poco. Parece que este “pequeño detalle” lo habían pasado por alto en la actualización anterior.

Dentro de su biografía ahora dice: “El duque y la duquesa tienen dos hijos, Archie Mountbatten-Windsor y Lilibet Mountbatten-Windsor”.

Eso sí, no se incluyó nada de los nuevos proyectos que Meghan o Harry tienen desde que abandonaron sus deberes dentro de la familia real y se mudaron a Estados Unidos, en donde viven en una mansión de $14 millones de dólares en Montecito, California.

Lo que sigue intacto es el siguiente extracto de la biografía de Harry: “Como se anunció en enero, el duque y la duquesa han dado un paso atrás como miembros principales de la familia real.

Están equilibrando su tiempo entre el Reino Unido y América del Norte, y continúan cumpliendo con su deber para con la Reina, la Commonwealth y sus patrocinios. Frogmore Cottage en el Reino Unido sigue siendo su hogar familiar”.

