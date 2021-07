Acierto histórico, haber creado la Guardia, celebra López Obrador

Pitiquito, Sonora a 04 de julio de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que “la tienen difícil los de la mafia, porque cómo le van a hacer, si no tengo precio… si el pueblo es nuestro amo, nadie más”.

En un mensaje a los integrantes de la Guardia Nacional, también defendió como “una decisión histórica, y no exagero”, la reforma de 2019 a la Constitución para permitir que militares y marinos se integraran a esa fuerza e incluso afirmó que ésta y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina son las instituciones mejor calificadas del país.

Asimismo, resaltó que ganó la Presidencia “únicamente, fíjense qué poca cosa, con el apoyo del pueblo de México. No tenemos precio. No nos importa el dinero. Tengo como filosofía ser feliz no por bienes materiales que acumule o por títulos o por fama”.

El mandatario inauguró un cuartel de la Guardia Nacional en esta región –a unos kilómetros donde Rafael Caro Quintero tenía su rancho–; afirmó que se avanza en el propósito de lograr la paz y advirtió que no habrá impunidad en los delitos que cometen la delincuencia organizada y la de cuello blanco.

“El que comete un delito es castigado”, expuso, y ejemplificó con la indagatoria que ha llevado a la captura de 20 personas por el asesinato de mujeres y niños de la familia LeBarón. “¿Qué pensaban? ¿Que iban a quedar impunes esos crímenes? Pues no. Nos llevó tiempo, pero se hizo justicia y así va a ser siempre, en todo. No hay impunidad”.

López Obrador cuestionó que en el pasado la delincuencia organizada y la de cuello blanco “mandaban en las corporaciones encargadas de la seguridad pública y tiene que haber una raya entre la autoridad y la delincuencia. Cuando no la hay, ya no hay nada, no hay autoridad, nada sirve”.

Por ello, agregó, es relevante que no se permita la impunidad y la corrupción y se extienda una nueva corriente que deje atrás ideas como “el que no transa no avanza. Nada de que la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura… ¡para Palenque!”

El mandatario resaltó que, a dos años de su creación, la Guardia Nacional tiene 75 por ciento de aceptación, mientras la Defensa y la Marina están empatadas con 85 por ciento.

Asimismo, refirió que la Guardia Nacional “creció con la tutela y el acompañamiento de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina” y evaluó que con los elementos de la desaparecida Policía Federal no se habría podido enfrentar “a la actividad tenaz y agresiva de la delincuencia organizada”.

Insistió en que fue “muy acertada” la decisión de enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para permitir a militares y marinos que “ayudaran a atender el problema grave de inseguridad y de violencia”.

Antes de esa modificación, dijo, “no podían usarse o se hacía de manera extra legal, pero no de conformidad con la Constitución, no sólo en lo cuantitativo, sino en experiencia, formación y disciplina”.

El Presidente inició su segundo día de gira por Sonora con una reunión de evaluación, en Puerto Peñasco, de los programas sociales de su administración. Ahí expresó que la política social se percibe, “sobran las palabras y se está gobernando con hechos”.

Anunció que, así como ya se apoya a las comunidades yaquis, mayos y guarijíos, se atenderá a los comcac’c.

En Nogales inauguró un espacio de mejoramiento urbano en la colonia Colosio y dijo que, en contraste con el pasado, en su gobierno no se hace “política de fachada”, sino “obras de buen gusto”. Aprovechó para anticipar que con el gobierno de Alfonso Durazo “le va a ir requetebién a Sonora”.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet