Acevedo se dice preparado para enfrentar al actual campeón

Torreón, Coahuila a 27 de julio de 2021.- A pesar de que Cruz Azul comenzó con derrota el torneo Grita México Apertura 2021, el portero de Santos Laguna, Carlos Acevedo, no menosprecia al actual campeón de la Liga MX, asegurando que será muy parejo su próximo duelo correspondiente a la Jornada 2 ante la escuadra cementera.

«Nunca nos sentimos favoritos en ningún partido, sabemos que tenemos la obligación como locales de ganar para darle una alegría a la afición, demostrando que Santos está para cosas grandes y lo tenemos que demostrar el domingo, pero no somos favoritos porque Cruz Azul es el campeón”, expresó.

Por otra parte, Acevedo dejó en claro que, así como sucedió en la temporada pasada, el equipo lagunero deberá de hacer valer su localía, teniendo en el Estadio Corona una fortaleza.

«Creo que el torneo anterior lo demostramos y ahora no debe de ser diferente, debemos de sacar la mayor cantidad de puntos en casa y buscar de visita arañar cualquier punto, creo que hicimos un buen papel el pasado viernes en Aguascalientes y tenemos que refrendarlo el domingo ante Cruz Azul”, comentó.

Respecto al regreso del mediocampista Brian Lozano, el guardameta de Santos se mostró alegre porque además de que el uruguayo aporta calidad al equipo, lo aprecia como amigo.

«Estoy muy contento de tener a Lozano en la cancha, no solamente por lo que representa como jugador, sino como amigo, desde que llegó al club he tenido una gran amistad con él y siempre me ha apoyado y me siento a gusto de tenerlo en el campo de juego, nos ayuda en el sector ofensivo”, concluyó.

