Acepta Jonathan Orozco que es uno de los 8 que dio positivo a Covid-19

Torreón, Coahuila a 21 de Mayo de 2020.- El portero del Club Santos, Jonathan Orozco reconoció ser positivo de coronavirus, durante una transmisión desde sus redes sociales, donde expresó que no sabe cómo obtuvo el virus.

Información del Universal, el futbolista dijo: “se me informó que había sido positivo. Como se pueden dar cuenta, me siento bien y estoy bien, no tengo ningún síntoma y mi familia, gracias a Dios, también está bien también”.

“Durante toda esta cuarentena, ninguno ha estado en mi casa y sí quiero dejar bien claro eso, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Acerca de los chismes de que hubo una esta, es una mentira. Fue una reunión, la gente sabe me gusta cantar, y tuve tres invitados”, aclaró Orozco.

La Liga Mx informó este miércoles que ocho jugadores del Club Santos fueron diagnosticados por la enfermedad, sin dar a conocer los nombres, pero se especuló que el portero y capitán del equipo habría hecho una reunión en su casa, hecho que comentó Orozco.

