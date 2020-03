Acepta AMLO posponer un día el inicio de venta de boletos de rifa

Ciudad de México a 04 de Marzo de 2020.- Ante las críticas que provocó su decisión de iniciar la venta de boletos de la rifa del equivalente al valor del avión presidencial el día del paro nacional de mujeres, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó retrasar un día el proceso para no caer en ninguna provocación. En tanto, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rechazó que se investigue si hay financiamientos a grupos y personajes que impulsan el paro.

En su conferencia de prensa, López Obrador señaló que no hay ningún problema para cambiar el arranque de la venta de billetes de la Lotería Nacional. “Cómo nos confunden. Yo ni me di cuenta que el lunes era el día del paro que se promueve del movimiento feminista y por eso dije aquí que se iban a empezar a distribuir los boletos, 40 mil creo en cuatro estados”.

Pero “de repente en las redes sociales, un grupo vinculado a un partido se ofende porque van a empezar a distribuirse los boletos, además hasta groseras, entonces no, no va a ser el lunes, el martes o miércoles. El martes, porque no se puede caer en no se puede caer en ninguna provocación, el conservadurismo está muy irritado, muy molesto, por los cambios por la transformación”.

Señaló que no pagaban impuestos o se les condonaban. “Hay un caso de un domicilio con mil empresas. Pues claro que todo falso. Ya se acabó la robadera, entonces están molestísimos, muchos de ellos, los que se sentían dueños de México se volvieron feministas”.

El presidente reconoció que hay mujeres que han defendido esta lucha de tiempo atrás, y aseguró que él también lo hace.

“Díganme qué político, en los tiempos recientes le ha dado más espacios de participación a las mujeres, no como concesión, sino por el avance del movimiento feminista… No estaban los que ahora se envuelven en la bandera del feminismo”.

Sostuvo que impulsa programas de bienestar en igualdad de circunstancias, además de que todos los días trabaja desde muy temprano, procurando pacificar al país “después de todo el desastre, después de todo el gran fracaso que significó la política neoliberal, de pillaje. Estamos buscando que no haya violencia, proteger a hombres y mujeres y no permitir el machismo, pero sobre todo no permitir la impunidad.

“Cómo nos van a comparar. Una de las promotoras de este movimiento, que apareció encabezándolo a favor de un partido conservador ojalá y tome en tome en cuenta que el secretario de Seguridad Pública (con Felipe Calderón) está preso, acusado por asociación delictuosa”.

Entonces, subrayó, “todas las garantías a las mujeres y el boleto se va a empezar a distribuir el martes. “Es más, les decía, ni siquiera iba a llegar el lunes, porque estamos hablando de una distribución en general de seis millones” y ese día, como le informaron desde hace cuatro- cinco días, empieza la venta de 40 mil números en cuatro estados de la república, entre ellos Nuevo León y Jalisco.

Una vez más, López Obrador garantizó que a las mujeres que trabajen en el gobierno, incluso hombres que quieran participar en el paro, se les garantizará su derecho de manifestación. No va a haber represalias. “Ningún obstáculo para la libe manifestación de ideas”.

Por su parte, Santiago Nieto, dijo que no hay ninguna investigación por financiamiento al paro. La pregunta formulada en la conferencia de prensa provocó algunos abucheos en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

López Obrador aseguró que no tiene “nada de que avergonzarse, no tengo problemas de conciencia. Al contrario, siempre he estado a la vanguardia de todos los temas de justicia de la defensa de los derechos humanos. No tengo por qué sentirme agredido ante ningún cuestionamiento”.

Afirmó estar “empapado” del tema de género. “Soy experto, porque tengo comunicación con la gente, porque siempre ando a ras de tierra, recojo los sentimientos de la gente, de hombres y mujeres”.

Mencionó que el día 8 de marzo conmemorará el día de las mujeres en Fresnillo, Zacatecas, como parte de su gira del fin de semana.

Al insistirle que fijara postura sobre el tema de género, manifestó que la secretaria de Gobernación y la directora del Instituto Nacional de Mujeres brindarán un informe amplio sobre lo que está haciendo el gobierno. “A lo mejor es un problema de comunicación, y de lo que puede hacerse para fortalecer acciones de protección a las mujeres”.

