Acá entre nos…

Por : KALIJAM

Sobre frases célebres

“Algún dia todo tendrá sentido”…Paulo Coelho : Por ahora ríe ante la confusión, sonríe a través de las lágrimas y sigue recordando que todo pasa por algo.

“Somos lo que pensamos”…Buda: todo lo que somos surge con nuestros pensamientos, con ellos hacemos nuestro mundo.

Sobre sabiduría popular:

“Es bien sabido que el águila y la serpiente no pueden convivir”; asi que cuando un estúpido quiera pelear contigo, aléjate volando.

“Siempre que te vayas a dormir pon en tu buró pluma y papel”. Las ideas millonarias suelen llegar a las tres de la mañana.

Sobre la palabra

Seis cosas aborrece Dios , y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos sucias de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos perversos, los pies presurosos para correr hacia el mal, el testigo que miente y el que siembra discordia entre hermanos. PROVERIOS 6,16 al 19.

De buen humor:

El cantinero al fin logró agarrar al catarrín del pueblo quien dejó una considerable deuda en la cantina.

-Págame, no seas sinvergüenza- le decía enojado. Y el borracho ladinamente contestaba: -Yo las cuentas viejas no las pago…-Pero esta es una nueva mañoso_ dijo el barman. Pero el beodo remató: -ya te dije, las cuentas viejas no las pago- ,-Y las nuevas?- , – las dejo que se hagan viejas!!!-

Aquellos tiempos:

En los inicios de los años 70´s me tocó irme a vivir a la CDMX, ya que fui aceptado en la UNAM, en la Facultad de Ingeniería y, alcancé a ver quizá las últimas carpas. Aquellas populares catedrales del humor, donde trabajaban artistazos de leyenda. Me tocó ver al tremendo “Palillo”, padre de Ana Martin, y quien entre albures y vacilada osaba tocar temas políticos, cosa espinosa en ese tiempo.

La obra se llamaba “AGARREN A LÓPEZ POR….PILLO”; salía con su infaltable palero quien le decía –Quiubo Palillo, ¿como andas?- y él lo albureaba de volada.. –Aquí de metiche y encajoso mi hermano.

Hermosos tiempos que ya no volverán, porque ya se sabe. DIOS PERDONA, PERO EL TIEMPO NO.

