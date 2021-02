«Absurdos e infundados los señalamientos de regidores Priístas»: Omar Castañeda

Gómez Palacio, Durango a 25 de Febrero de 2021.- El síndico municipal de Gómez Palacio, Omar Enrique Castañeda González, calificó de infundados y absurdos los señalamientos que en su contra hicieron los regidores priístas, Francisco Bardán Ruelas y Aidée Román Vásquez, durante la rueda de prensa que ofrecieron a los representantes de los medios de comunicación en las oficinas de la CNOP.

Dijo que “ellos son libres de interponer las denuncias que consideren pertinentes y esperaremos, como siempre lo hemos hecho, estar dentro del marco de la ley y si hay alguna autoridad que nos tenga qué requerir, estaremos de igual forma bien puestos y a sus órdenes”.

Calificó de absurdos los puntos que señalaron y negó tener parentesco con las muchas personas que ellos colocaron en su larga lista.

“Ponen en esa lista a gente que ni conozco. Ya cualquiera que se apellide González o Castañeda, lo hacen mi pariente, sin siquiera ponerse a investigar”, hizo notar.

Manifestó que como síndico no tiene facultades legales para contratar personal, aunque reconoció que sí trabajan algunos de sus parientes que, definitivamente, por su cuenta, han obtenido un espacio laboral dentro de la administración municipal y que de ninguna manera corresponde al elevado número que pusieron en el citado listado”.

Luego afirmó: “el regidor Bardán era el oficial mayor en la pasada administración y no se dio cuenta que la exalcaldesa tenía a 30 parientes. Y ahora anda queriéndome buscar a mí, cuando él sí era el responsable de la nómina en ese tiempo. Es definitivo, yo no soy responsable ni de la nómina ni de las contrataciones”.

Respecto a las medidas legales que habrá de tomar, sostuvo que no habrá respuesta alguna, porque sus afirmaciones son absurdas y hasta broma de mal gusto”.

Expuso que los PRIANistas me han tachado de todo; si llueve me acusan de que provoqué la lluvia y si no llueve, entonces me acusan de la sequía, creo…que están enamorados de mí”.

Con relación a los señalamientos en su contra, no tardó en decir que corresponden a un show mediático como consecuencia de que las denuncias que la actual administración ha interpuesto para que se les investigue probables hechos de corrupción.

Luego apuntó: “Y sí, les voy a decir lo mismo de siempre, que son una bola de ladrones y corruptos, que andan nerviosos y que ahora quieren tapar el sol con un dedo, para cubrir la corrupción que por largo tiempo estuvo aquí viviéndose y que ahora nos quieren poner a su nivel”.

Sobre el supuesto hostigamiento que señalan hacia los funcionarios del ayuntamiento, dijo que fuera del horario que realizan en la función pública, cada quien puede hacer lo que le guste y que si realizan activismo político dentro del marco de la ley, definitivamente que no es ningún delito”.

