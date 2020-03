Abril fantasmal en la Liga MX

México a 31 de Marzo de 2020.- El balón dejó de rodar en México hace un par de semanas ante la pandemia del COVID-19, pero en abril será paralizado por completo. Tras el anuncio oficial de la Secretaría de Salud para extender la cuarentena en nuestro país del 30 de marzo (ayer) al 30 de abril, el fútbol mexicano en todas sus categorías (desde fuerzas básicas al nivel profesional) atravesará por un hecho insólito: no tendrá partidos. Simplemente no existirá un solo retrato, un relato, un video o una cinta… no habrá ningún juego para recordar. Jamás fue tan ‘afectado’ un torneo como lo será el Clausura 2020.

Y con entendible razón de ser suspendido por la pandemia del coronavirus. Este certamen quedará como un precedente en los libros del balompié mexicano. Sin actividad por más de un mes, y por el momento, sin certidumbre de reanudación y finalización.

Sin duda, este largo parón puede afectar a los futbolistas, el espectáculo no será el mismo si no agarran ritmo paulatinamente. Se especula que en mayo sería reanudado, pero después de que se extendiera la suspensión de actividades no esenciales dentro del sector público y privado, el certamen actual pende de un hilo.

Un parón histórico para el fútbol nacional

Abril será marcado como el mes fantasma del fútbol mexicano, y el aficionado deberá recurrir a las repeticiones para no sentir la ausencia del balón durante otros 30 días. Aunque en marzo se frenó, todavía hubo actividad ese mes, y en mayo trasciende que el torneo regresará para completar el resto de la fase regular y la Liguilla. Pero abril, simplemente estará ausente.

Cuarentena para los protagonistas del fútbol mexicano

Futbolistas, técnicos, directivos y aficionados permanecerán en casa durante los próximos 30 días. La única forma de interactuar será a través de las redes sociales. Entrenamientos desde casa, conferencias virtuales, discusiones o amagos en Twitter o recuerdos que serán transmitidos para dar un respiro a la audiencia con hambre de fútbol.

