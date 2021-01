Abogado de Eleazar Gómez renuncia al caso

(AGENCIAS) 28 de Enero de 2021.- Froylán Díaz , quien hasta noviembre representaba legalmente a Eleazar Gómez tras la denuncia por violencia que interpuso en su contra la ex pareja del actor, Tefi Valenzuela, reveló que la audiencia que estaba programada para el 6 de enero podría llevarse a cabo hasta marzo.

En entrevista para el programa Venga la Alegría, el ex abogado de Eleazar comentó que por los tiempos de la pandemia las fechas de las audiencias se han retrasado, escenario que sin duda ha jugado en contra del actor.

“Así como están los tiempos, yo creo que se va a ir hasta marzo, no sabría decirte, pero, así como están los tiempos, es lo más probable”, dijo.

Froylán Díaz informó que Eleazar está impaciente con esta situación. “Yo lo veo desesperado. Va a haber una pena y esa se va a tener que cumplir”. El abogado también confesó que el artista ha recibido apoyo de gente cercana en estos meses. “Lo han estado visitando, él no está solo, nunca ha estado solo desde el principio y está desesperado, la pandemia lo afectó, pero esperemos que ya salga pronto”.

Por otra parte, Froylán Díaz dio a conocer que decidió abandonar el caso de Eleazar Gómez por motivos de salud; sin embargo, continúa asesorando a los nuevos abogados del actor para que su caso se resuelva de la mejor manera.

“Desde el mes de diciembre ya no estoy a cargo del caso de Eleazar. Por motivos de salud me tuve que retirar; de hecho, ya no estoy en México”, comentó.

“El asunto están las mejores manos; seguiré apoyando en lo mejor posible pero ya hay personas que se está encargando de la investigación”, aseguró.

Eleazar Gómez fue detenido en noviembre de 2020 por golpear e intentar estrangular a su novia, la modelo peruana Stephanie Valenzuela. Luego de unos días, el actor de proyectos como Atrévete a soñar fue trasladado al Reclusorio Norte donde se encuentra hasta el momento, pues un juez que sigue su caso decidió no otorgarle la libertad condicional que buscaba. El actor está acusado de violencia familiar equiparada.

