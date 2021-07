Abogado de Ainara explica por qué detuvieron a YosStop y no a sus agresores

Ciudad de México a 02 de julio de 2021.- Ainara Suárez, presunta víctima de pornografía infantil por parte de YosStop y víctima de abuso sexual, reveló que luego de que la youtuber hablara públicamente del video del momento en el que fue agredida por varios adolescentes, pasó por una fuerte depresión.

En entrevista para el programa Aristegui Noticias, Ainara recordó cómo vivió los meses después de que YosStop subiera a su canal de YouTube el video llamado “Patética generación”.

“Al principio estaba muy enojada, frustrada de que se diera a conocer la historia, pero no con mi versión de los hechos sino con la versión de una persona que ni siquiera había estado ahí, que solamente le llegó el chisme y decidió contar eso; estuve frustrada, triste. Me causó un daño muy cañón, muy fuerte. Estuve deprimida por un rato, por unos meses, creo que hasta más de un año”, reveló Ainara en el programa de Carmen Aristegui.

La denunciante reiteró una vez más su postura ante la detención de YosStop. “Estamos dando el primer paso para que realmente se pueda hacer justicia; todavía nos falta muchísimo por recorrer, pero el que ya haya empezado, que se esté haciendo algo a mí me da muchísimo gusto, la verdad. Aquí voy a seguir luchando hasta que se logre lo que se tiene que lograr, que es justicia”, dijo en la emisión de este jueves

Ainara Suárez aseguró que lo único que busca es que se le haga justicia, luego de que en 2018 fue grabada cuando cuatro de sus amigos abusaban de ella con una botella de champagne.

“Lo que yo busco y lo que he buscado desde el principio es que se haga justicia por lo que me pasó. Y lo que ella [YosStop] hizo al final sí es un delito. No le deseo el mal a nadie, pero las acciones tienen consecuencias y si la consecuencia de lo que hizo es cárcel, tendría que afrontarse de esa manera”, contó en el programa.

Sobre sus agresores, añadió a Aristegui: “Aunque por el momento todavía no se hayan librado órdenes de aprehensión en su contra, yo sigo buscando que se haga justicia porque lo que me hicieron no está bien y no quiero que se lo hagan a ninguna otra mujer. Vamos a seguir el proceso hasta que se haga justicia”.

Javier Schütte, abogado de Ainara, explicó por qué YosStop sigue un proceso legal diferente al de los agresores de su clienta: Yoss Hoffman es mayor de edad y los agresores de su representada no lo eran cuando la agredieron sexualmente.

“Es importante mencionar que la diferencia en el caso de Yosseline frente al caso de los agresores de Ainara obedece a un diferente tratamiento procesal que amerita uno y otro caso. En primer lugar, estas personas deben ser tratadas como menores de edad por haberlo sido en el momento en el que cometieron las conductas y la justicia para adolescentes implica un sistema penal diferenciado.

“A Yosselin, en cambio, por el delito de pornografía, le aplica la justicia como mayor de edad que era al momento de haber subido, el 22 de agosto de 2018, el video famoso de ‘Patética generación’ a su canal de YouTube, lo cual además hace de manera absolutamente dolosa y con fines de lucro y en ese video, y este es el quid del asunto, Yosseline describe el contenido de un video en el que aparecen actos de índole sexual en relación con una menor de edad”, explicó el abogado en Aristegui Noticias.

Javier Schütte también dijo que es importante nombrar a los atacantes de Ainara, que en el momento de la agresión eran menores de edad: Axel, Carlos, Nicolás y Julián, denunciados por el delito de violación equiparada, además de Patricio, quien fue denunciado por el delito de pornografía.

El abogado reiteró que sobre los agresores no se ha girado una orden de aprehensión porque aún continúan bajo investigación.

