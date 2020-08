Abella se siente frustrado y molesto por la situación del Atlas

(AGENCIAS)

21 de Agosto de 2020.- El defensa de los Rojinegros del Atlas, José Javier Abella, quien estuvo ausente del equipo en las primeras jornadas y volvió para retomar su lugar titular en la lateral derecha de los Zorros, admitió sentir «frustración y enojo» al ver que Atlas sigue hundido en el último lugar de la clasificación porcentual, sitio del cual no ha podido salir en un buen tiempo.

En conferencia de prensa virtual, el jugador de los Rojinegros también señaló que urge remontar posiciones para salir del fondo de la tabla, pero siempre con orden y pensando bien en ir partido a partido, a raíz de la llegada del nuevo técnico Diego Cocca.

«Siento frustración, enojo, no me gusta ver al Atlas en esta situación. Me siento mal porque somos responsables de esa falta de triunfos y lo único en lo que me ocupo es en trabajar, esforzarme para empezar a subir escalones en la tabla. Se abrió el panorama para pelear por Liguilla, hay cuatro seguros y los demás estarán en juego y se abre la brecha para ingresar. Salir del fondo de la tabla, no volvernos locos, no querer de un día para otro estar en el lugar 4, es ir juego a juego, hacer un buen partido, ir en bloque a la ofensiva y defensa y sumar de a tres que es importante y por ahí hay que empezar», expuso Abella.

Señaló que en el encuentro ante Santos, los jugadores de Atlas atendieron a las indicaciones del nuevo técnico, quien por encima de todo solicita orden, algo en lo cual cambiará de manera radical a lo que ocurría con Rafael Puente, donde Atlas se volcaba al ataque y dejaba espacios atrás.

«Hay que regresar a las bases, a lo simple y tratar de ir poco a poco para sumar cosas y volver al contexto de jugar bien, de ser un equipo que juega bien, hay que ir poco a poco. Partiremos desde el orden», aclaró.

En ese sentido, los jugadores lograron captar al pie de la letra las indicaciones y trasladarlas al terreno de juego. Atlas se mostró con orden, y al menos por un partido en mucho tiempo lograron mantener el cero en su arco.

«El equipo entendió bien la idea de Diego (Cocca) y pudimos adaptarlo a la cancha, transmitir en la cancha la idea, ser un equipo ordenado, hay que tener mucho orden, es importante mantener el cero atrás y eso es rescatable, es sólido en defensa y eso permite que se afronten los partidos de forma diferente. Se escucha mucho, pero los equipos se arman de atrás delante, hay que ser sólidos, fortalecernos para que puedan ofrecer si mejor futbol en parte ofensiva», consideró.

Finalmente, se le recordó a Abella que Atlas tiene mucho tiempo sin conseguir buenos resultados jugando como local, lo cual obliga y apremia a los jugadores a reencontrarse con los triunfos en el Estadio Jalisco, donde no ganan desde el pasado 31 de enero ante Xolos.

«Tenemos que cambiar esto, darle la vuelta a estos datos que sean mas victorias de local. Hacernos fuertes y tener ese respeto de local que se ha perdido en este tiempo. Desconozco si los rivales vienen acá pensando que será un partido a modo, eso quedará en ellos, a mi no me interesa. Lo que me preocupa es que el equipo esté solido y fuerte, eso es algo positivo y debemos seguirlo haciendo. Son datos que pueden sonar fuertes pero ya no podemos hacer nada con eso, solo cambiarnos y hacerlos positivos», indicó.

