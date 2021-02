A los 17 años, Lupita Castro reveló que Vicente Fernández la violó

(AGENCIAS) 10 de Febrero de 2021.- Después de denunciar que Vicente Fernández la había acosado por muchos años y que cuando intentó contar su verdad fue censurada por la aparente influencia del cantante, Lupita Castro reveló que Vicente Fernández la violó cuando ella tenía 17 años.

Las acusaciones de Lupita Castro surgen en medio del escándalo con el que el intérprete de “Estos Celos” inició este 2021 después de que varias jóvenes lo evidenciaban tocando su seno cuando le pidieron una foto. La cantante, que ahora destapa haber sufrido una violación sexual por parte de “Chente”, asegura que no lo había contado antes por miedo.

Lupita Castro acusa a Vicente Fernández de violación

Lupita Castro hizo su revelación con Chisme en Vivo donde dio detalles de su caso. Sus declaraciones suceden tan sólo unos días después de que también compartiera que va a contar su verdad en un libro.

“Abusó sexualmente de mí. Es fuerte pero es cierto. Era menor de edad”Lupita Castro

La intérprete reconoció que hablar sobre la agresión que sufrió ha sido un proceso difícil. Recordó que en un inicio el “Charro de Huentitán” se mostró confiable con ella hasta que la violentó; momento que pasó cuando ella tenía 17 años.

“Me conoció en la posada de ‘Siempre en Domingo’ y ahí él me sacó de la fila porque era lógico. Los más famosos estaban enfrente y los menos famosos en medio, llegó y me agarró del brazo, vente conmigo para enfrente, le dije no puedo porque vengo con mi hermana, me tomó del brazo y me llevaron”Lupita Castro

Castro indicó que Fernández conocía a sus papás y habló con ellos para que ella pudiera trabajar con él. Dijo que al principio se portó muy amable, se ganó la confianza y ya después todo se transformó. Del momento de la violación, comentó que ocurrió en San Luis Potosí tras una presentación.

“Él me intimidaba de a poquito. Me invitó a cenar entonces me dijo: ‘¿quieres una bebida?’, le dije ‘no’, entonces él, ‘sí anda, vamos a tomar’, yo no sé pero en ese momento me sentí mareada, después me dijo vamos al sillón y ahí empezó muy fuerte, y yo pues no, habíamos platicado que eso no iba a pasar porque quería casarme de blanco y todo. Entonces de ahí empezó el forcejeo, como yo estaba muy mareada y él se puso muy pesado, la verdad a mí me dio mucho temor. Yo le dije no, no y lo hizo, ¿cómo se llama eso?».

Sin poder contener las lágrimas, Lupita Castroindicó que las nuevas tecnologías le permiten expresarse porque fueron varias las veces que se enfrentó con la censura.

“Es muy fuerte, lo he llevado por muchos años y ya no puedo más. Yo no estoy mintiendo y él lo sabe. En México no se denuncia por miedo pero por el covid dije, puede que me muera y no me voy a quedar con esto adentro”.

La cantante lanzó una pregunta directa a Vicente Fernández.

“Me cancelaron varios programas. Le voy a decir a tu mamá y a tu papá para que nos den permiso. ¿Por qué yo? ¿Por qué fui tu presa? Porque no sabía defenderme. No fue mi culpa, tenías 20 años más que yo”

