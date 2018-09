¡A cambiar se ha dicho!…

POR: Estrellita de la Torre Lomelí

¡Si claro!, decirlo no es tan difícil como de verdad tener que hacerlo, pero en ocasiones existen circunstancias que nos hacen tener que cambiar el modus operandi de nuestras vidas.

De repente en cuestiones de segundos nuestros días… esos que parecían tan maravillosos, tan tranquilos, sin miedos, sin conciencia de todo, pacíficos, agradables, silenciosos, felices, completos, esperanzadores; dan un giro tremendo sin planear o contemplar y en ese momento detienes tu camino y así sin pensarlo mucho, te das cuenta que hay cosas que inmediatamente deben cambiar, que de pronto te llueven los motivos por el cual tienes que hacerlo.

La verdad de las cosas es que sabemos que no todo lo que transcurre a lo largo de nuestras vidas, son cosas gratificantes para el cuerpo, el alma y el corazón, que en ocasiones aquello que jamás pensamos ocurre, aquellas situaciones que jamás imaginamos a nosotros nos alcanzarían, nos alcanzó.

¡Si!, de pronto en nuestros caminos surgen eventos o motivos detonantes que nos detiene nuestro andar y nos hace tomar decisiones en el momento, sin darnos el tiempo de tratar de analizar la situación, esperando una pronta resolución, un rápido actuar. La verdad de las cosas es que a veces el cambio es ahora o nunca.

Ya sea en cuestiones laborales, amistosas, de pareja, de perdidas, de estudios o de salud; se nos van presentando situaciones que no podemos tomar a la ligera y que jamás creímos podrían sucedernos a nosotros. La realidad de las cosas es que nunca nos detenemos a pensar que haríamos en caso de, a falta de, tengo que; a veces hasta que no llega dicha situación, es cuando nuestro mundo se pone de cabeza y nos hace enfrentarnos a cosas que no imaginamos, a cambios drásticos en nuestras vidas que no pensamos viviríamos.

Pero la vida es así, de repente situaciones dolorosas, negativas, las malas noticias, los malos momentos, resultados, experiencias, te llegan así de golpe sin avisar, tomándote por sorpresa en la calidez de tu andar, apareciendo como tormenta arrasando todo a su paso y te da una sacudida de pensamientos, de situaciones, de costumbres, de sueños, deseos, metas, momentos, personas o cuidados.

Si, así de pronto todo nuestra vida da un giro de 360°, sin darnos la más mínima oportunidad de poder analizar tal o cual situación, sin permitirnos actuar conscientemente y despacio sobre algo. Pues si, así es la vida, a veces con sorpresas gratas y a veces nos cae como balde de agua congelada que se desliza por nuestro cuerpo, haciéndonos despertar de pronto, sin tener la mínima conciencia de la situación, haciendo que actuemos, que tomemos medidas, que tomemos decisiones a la voz de ya tratando de elegir la más benéfica para nosotros o quienes nos rodean.

La vida es así, a veces tan rosa y a veces en tonos gris está cubierta, a veces tan serena o tan inquieta, tan desértica o tan frondosa, tan larga o tan corta, tan humilde o tan soberbia, tan silenciosa o tan ruidosa, tan ruin o tan sublime, tan desconfiada o esperanzadora, tan constructiva o destructiva, tan organizada o desordena, tan positiva o negativa; así la vida en todos sus matices haciéndonos caminar en todos lados sin tener la noción que de pronto todo puede cambiar.

Amigos, vivamos la vida cómo mejor nos plazca, vivamos el hoy como si fuera el último día de nuestras vidas, disfrutemos cada instante, amemos sin contemplación. Los cambios de repente se abalanzan sobre nosotros, sin darnos la mínima oportunidad de actuar o analizar. Cambiemos siempre para bien, tratemos de cuidarnos más, que las enfermedades y la muerte llega sin pensar, tratemos de sembrar el bien que lo negativo en algún momento nos alcanza, tratemos de perdonar que el amor en nuestro corazón siempre debe albergar, tratemos de superar, de tocar nuestras metas, de concedernos cada sueño, de cambiar, de hacer mejoras en nosotros.

La verdad lo mejor que podemos hacer es: ¡Tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos ahora, que nunca sabrás el mañana que te espera!.

