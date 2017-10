EL FAMOSO FLIRTEO

POR: Estrellita de la Torre Lomelí

Comenzaremos este tema con el significado de Flirteo o Flirtear, este es un juego amoroso o una forma de relación interpersonal que expresa algún tipo de interés ya sea romántico o de tipo sexual, este término también es utilizado como sinónimo de coqueteo.

Y sinceramente quién de nosotros no ha utilizado esta mágica forma para hacerse notar, para llamar la atención de alguien en especial. ¡Uyyy!, pero que bella sensación cuando eres totalmente correspondida (o), de verdad es un sentimiento que te llena el alma, aunque claro en el tema de coqueteo, no quiere decir necesariamente que es tratando de conseguir algo, aunque por lo regular siempre ha de existir un fin para esto; ya sea para un simple hacerse lucir, llamar la atención o hacerse notar ante la presencia de alguien.

Y es más que claro que nadie podemos negar que ser tratado como si fuéramos algo especial, divertido, sexy e inteligente hace elevar nuestro ego por completo entre las nubes. La realidad de esto es que el coqueteo es una actividad que tanto hombres como mujeres disfrutamos, y nos halaga de gran forma.

Aunque claro hay una gran diferencia entre coquetear con alguien para observar si aún conservamos ese toque en nuestra vida, o porque en realidad alguien nos gusta. Ósea el llamado coqueteo por diversión y el coqueteo con intención.

El coqueteo por diversión bien lo dice su nombre, este es el que por lo regular se da en la mayoría de los casos, algo que se da con gran naturalidad y en cualquier lado, en donde buscas agradar a alguien y sentirte muy bien, realza nuestra autoestima, nos da seguridad y sobre todo nos da poder. Y puede ser observado en todo lugar, con cualquier persona, ya que no hay algún interés específico con alguna persona en particular.

En cambio el coqueteo con intención, en esta forma nos enfocamos básicamente en alguna persona, es así como un juego, en donde ese alguien puede reaccionar a nuestra intención y a nuestro flirteo respondiendo de igual manera hacia nosotros.

Pero claro, a quién de nosotros no nos gusta elevar nuestro egeo y autoestima, en realidad creo que a todo mundo nos hace falta en ocasiones un poco de atención. Pero ¿qué pasa cuando en el coqueteo te vas involucrando poco a poco con esa persona que tanto te atrae?, quizá algo que comenzó como un juego entre dos, al paso de los días va cambiando, ¿y en estos casos que se puede hacer al respecto?, la verdad creo que es una pregunta sin respuesta, ya que cuando comenzamos el flirteo, es por algo en específico, ya sea agradarle a alguien o llamar su atención, ¿pero qué sucede cuando quieres algo más que llamar su atención?, ¿Cuándo durante el juego del coqueteo, de la seducción, estás interesada de verdad en esa persona que tanto te agrada?. Ufff, creo que en estos casos ya te metiste en semejante problema.

Porque ahora es tiempo de retomar las cosas y de saber qué hacer para no solo flirtear con esa persona, sino en verdad tratar de conquistarlo. Vaya problema en el que nos hemos metido, cuando llega a suceder algo así; porque la realidad de las cosas, no sabemos si responden nuestro coqueteo por mera educación, por diversión o por mero gusto. Es normal que de tanto coquetear, entre juegos, risas y charlas vaya comenzando a surgir algo. Es el momento de que el juego del coqueteo termine y comience el tema de la conquista. (Uuuuy, cómo si fuera tan sencillo tratar de conquistar a alguien; o será que para eso yoo en lo particular no tengo ese don, jajajajajaja).

A veces para algunos o algunas nos es tan complicado atraer emocionalmente a alguien, ya no encuentras que hacer, como actuar, que decir, que pensar, cuando alguien va entrando en nuestros pensamientos más de lo debido, cuando entre tantas cosas esa persona va llamando tu atención más de lo debido, cuando el coqueteo entre ambos comienza a dar un gran giro, y obvio siempre será por algún lado, porque a quien no le gusta que le coqueteen y sentirse especial, pero creo que no a todos les gusta estancarse o estar con alguien, habiendo la posibilidad de coquetear con más.

Y en el tema del flirteo el que comienza a coquetearnos con gran fuerza con nosotros es el tan famoso “Me estoy enamorando”, awwwww, claro un tema tan hermoso de tratar pero tan difícil para que alguien pueda respondernos ante este sentimiento. Y sobre todo ver que aquello que comenzaba como un juego entre dos, ya va tomando forma como un juego de uno.

Hay un hilo bastante delgado entre coqueteo y comenzar a sentir algo más, que tema tan complicado de verdad… Eso de que comienzas a flirtear con alguien y entre tantas charlas amenas, entre carcajadas y sonrisas, entre miradas seductoras, ¡pum!, un sentimiento puede nacer.

Pero que temas tan complicados eso del coqueteo y del amor, y no porque no sea bello alguno de los dos, sino por el hecho de que quizá ya desviaste esa cortesía que te daban. Porque al sentirse correspondido en el flirteo y en la atención, otro interés es el que de repente va naciendo.

Y claro a quien no le gusta sentirse enamorado, la verdad creo que a todos; porque enamorarse no es lo malo del asunto; ya que el sentimiento del amor es la sensación más maravillosa que cualquier persona podemos sentir, el pensar en alguien, el suspirarle, las ansias de querer verlo, de sentirse atraída, de querer estar con él o con ella, las mariposas comenzando a nacer en nuestro estómago. Lo peor de este asunto es darte cuenta que cuando menos lo piensas ya no es el simple coqueteo lo que te gustaría seguir haciendo, sino que ahora comienza a entrar en nuestra cabeza la idea en ocasiones tan absurda de querer llamar su atención y no con el simple hecho de parecerle atractivo, sino para ver si puede existir algo más que solo miradas traviesas, juegos inesperados y manos inquietas; ahora quieres mucho más, pretendes alcanzar un poco más de esa persona; entrar en sus pensamientos, en su razón, ver una pequeña ventana en él para colarte y llamarle mucho más la atención, para atraerle no sólo física, sino emocionalmente. Pero claro a veces eso son solo sueños que posiblemente en solo flirteo se quedarán.

Pero bueno Amigos, no hay que perder las esperanzas; dicen que la fe y la esperanza es lo último que se pierde!!!…

