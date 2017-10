POR: Hugo Ramírez Iracheta

IMAGEN. La imagen del poder presidencial parece el reflejo en un espejo deteriorado, resquebrajado y a punto de estallar en cientos de pedazos. Un axioma de Nicolás Maquiavelo (1469-1527), autor del famoso libro “El Príncipe”, es: “No hay que atacar al poder si no tienes la seguridad de destruirlo”. En el caso de México, la cuestión no es atacar al poder establecido, sino ayudarlo a autodestruirse. Muchos sexenios gubernamentales pasados han debilitado el enorme poder que tenía el presidencialismo mexicano. Ahora está al borde del colapso. Los ciudadanos, que realmente deseen evitar el precipicio económico y moral al cual somos conducidos, pueden evitarlo con algo tan sencillo como razonar su voto el 4 de julio del año próximo. Es fácil, pero no tan simple como podría creerse. Existe toda una maquinaria para evitar el fin de la corrupción política. Sin embargo, debemos recordar otra frase famosa, ésta de Séneca (2 a. C.-65): “Todo poder excesivo dura poco”. Podemos lograrlo. Sólo hay que recobrar los olvidados valores cívicos y hacer valer nuestros derechos humanos.

EXTINCIÓN. Afirman por ahí que el pueblo no se equivoca. No es verdad. Y tal como lo dice el viejo adagio: “El hombre es el animal que tropieza dos veces con la misma piedra”. Sin embargo, lo insensato es no aprender de nuestros yerros. En México, de norte a sur, de oriente a poniente, se escucha, como el fragor de millones de rocas que se despeñan desde la cima de una alta montaña, la expresión “#En México no hay políticos, sólo delincuentes en la política”. Analizar si los políticos y los organismos políticos hacen más daño que bien, es todo cuanto se necesita para desear el cambio. Hacer este ejercicio mental nos salvará de la ruina económica y moral a la cual nos empuja la “politransa”.

GUSTOS. En una ocasión mencioné admirar la música de los Creedence Clearwater Revival. Alguien calificó a ese grupo de “fresa”. Claro que no todas sus canciones son buenas. Sin embargo, ¿quién le pone peros a “Orgullosa María” o “Hijo afortunado”? Estas son estrofas de “Orgullosa María”. Su contenido no es sentimental o histórico. Es un manifiesto de inconformidad por la vida difícil de los jóvenes en el dizque país más rico del mundo: “Dejé un buen empleo en la ciudad, / trabajando para el jefe noche y día / y nunca perdí ni un minuto de sueño / preocupándome por lo que podría haber sido.

Lavé montones de platos en Memphis, / surtí un montón de gasolina en New Orleans, / pero nunca vi el lado bueno de la ciudad / hasta que me di una vuelta en un barco de vapor.

Si bajas junto al río, / seguro encontrarás a gente que vive ahí, / no te preocupes si no tienes dinero, / porque la gente del río es feliz cuando da”. Omití los coros, que repiten “rodando, rodando y rodando por el río”. El contenido de las estrofas no necesita explicación sociológica, a menos que quien las lea curse primaria.

SALUTACIÓN. Un saludo fraternal para mi amigo y maestro en metafísica, filosofía, literatura y hasta física cuántica, (que el alumno no haya aprovechado las enseñanzas, es otra cuestión). Por cierto, hasta sus enemigos, si es que los tiene, reconocen su inteligencia, profesionalismo, empatía y humanismo. Salud, Arturo Daher Villegas.

Like this: Like Loading...