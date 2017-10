…” Dijo Jesús: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, y con todo tu espíritu” … (Mt. 22, 37)

EL GRAN MANDAMIENTO ES EL AMOR

POR: Antonio Fernández

El gran mandamiento es el amor de su misericordia que Dios entrega a las almas por el creadas, estas en correspondencia, cumplen su mandamiento amando y sirviendo al Señor, y al prójimo, viendo en él a Dios mismo. El Doctor Angélico, Santo Tomás de Aquino, inspirado por el Espíritu Santo muestra a los siglos, las virtudes Teologales como la fuente de donde se aviva el amar y servir al Señor y adoctrina;…”La fe, se refiere a las cosas que no se ve, porque para amar a Dios, antes hay que creer en Él; El objeto propio de la esperanza, es la bienaventuranza eterna; la Caridad, es una amistad del ser humano con Dios, este es el objeto propio del mandamiento”…El amor a Dios tiene en las virtudes Teologales su eficaz excelencia, aquel que carece de ellas, es porque no existe en él, el valor espiritual de amar a Dios, su alma camina por el desierto sin fervor, piedad y devoción, así no podrá reencontrase con su Creador, porque en el pecador no existe fe en Cristo, su interior es un abismo temeroso de Dios, donde la conciencia no cesa de mostrar el estado en que vive y esa disyuntiva de no creer o no querer creer, lo hace esquivar su realidad e indecisión de la que nada va obtener, lo ha amarrado a su error, un destello de fe en su corazón le haría comprender, que el amor a Dios no hace mal a nadie, es el bien por excelencia para a él pecador. Nuestra Santa Madre Iglesia ruega a Dios para que el hijo alejado vuelva a su Creador; …” Concede Señor, a tu pueblo, evitar las asechanzas del diablo, y seguirte a ti, único Dios, con puro corazón” … El orden sobrenatural reaviva espiritualmente el alma al amor de Dios y al prójimo. San Juan instruye, a encontrar en la divisa de salvación la vida de santidad; …” Quien no ama se queda en la muerte” … Amar a Dios es primero, amar a Dios es esencial, amar a Dios es servirlo, amar a Dios es camino de salvación, porque la realidad, es, quien no ama a Dios se niega así mismo, se opone vanamente a la voluntad de Dios por esa conducta, el alma del pecador está muerta a la vista de Dios. Dios envío al mundo a su Hijo Amado a redimir la humanidad del pecado, por decir, descongelar la apatía y la indiferencia de un sentimiento entumecido, para que el cristiano católico encontrará en el amar y servir a Dios la única condición de su salvación, haciendo propio el Bien salvífico que el Señor no cesa de ofrecer a quien acude a Él, porque demanda de las almas, corresponder a su amor con amor, cumplir su deseo de amarle a Él y al prójimo se extienda a todo hermano, incluido el amor a los enemigos como Jesús enseño a la humanidad de todos los siglos, cuando refiriéndose a ellos en su peregrinar por el mundo y en su camino al Calvario, llevando la cruz de nuestros pecados sobre sus hombros, y caer sobre sus divinas rodillas en tres ocasiones; la multitud a gritos viéndolo padecer en su Pasión, crucifixión y muerte, con mayor inquina lo ultraja y escarnece, hace mofa a su divinidad de Hijo de Dios, gritos que no se han detenido, continúan y continuaran esos insultos infamantes como eco una través de los siglos, negando la obra redentora que Jesús aceptó por amor a las almas, por ellas su palabra amorosa y perdurable;…”Señor perdónales porque no saben lo que hacen”… Es ilógico pensar que Dios necesita de nosotros para su gloria, lo que Él demanda a las almas es que se salven y ganen por su propio esfuerzo la gloria eterna, para ello da los medios, para que por sí mismo el pecador labre su salvación. Dios acerca los beneficios que sin merecer recibe el cristiano católico por su amoroso corazón disponga con empeño de estos, salve su alma y su corazón se apasione cumpliendo el mandamiento de amor. Jesús pide que el amor brote del corazón arrepentido, que no existirá en el alma mientras esté muerto por el espíritu mundano. Del amor a Dios es preguntarnos; ¿Cómo es el amor que me pide el Señor? Amarlo con todo el corazón en palabra, obra y pensamiento, contemplando en la majestad del Señor: su misericordia, que la conciencia siempre da a conocer la necesidad del amor que pide Jesús, pero la humanidad está muy distante de Él. Jesús legisla sobre el amor al Padre Nuestro. ¿Qué podemos decir? Dar gracias a su obra de comprensión que sin tener derecho recibimos de Él, por lo tanto, el incrédulo, timorato, indeciso y puritano dice: “no entiendo”, por esta ignorancia ha sido la cerrazón en el pecador, que no da importancia a los bienes espirituales.

El Mandamiento del amor es preciso, exacto y definido: ¡Es perfecto! Cristo abrevia, y deja atrás complicadas explicaciones y va a lo esencial, a que cada alma grabe en su conciencia y el remordimiento obre a detener las caídas consecuencia de la tentación; el entendimiento cincela la facultad del pecador a discernir su salvación. La memoria repasa los mandamientos de la Ley de Dios, siendo los más importantes el primer y segundo, los demás se derivan de ellos, al no observarlos, el pecador se verá arrastrado al poso de la iniquidad, no vale justificar el incumplimiento de los mandamientos, porque todo ser humano sabe lo que hace bien, y lo que hace mal, sabe su intención cuando obra con perversidad, o sin ella, nada de lo que hace puede decir “lo hice sin saber”, solo que no este bien de sus facultades mentales o sea un tonto. La Ley del amor a Dios dice San Pablo; …” El Señor hará su obra sobre la tierra, rematando y cercenando” … Alguien que, no entendió la palabra de Dios, dirá; ¿Dónde está el amor del Señor por las almas con esta actitud? La obra del Señor esta justificada, rematar, es terminar, consumar y finalizar el mal en el alma aferrada sigue en su mala conducta, no ataja la cerraron de su corazón, niega a su conciencia cuando está le pide apegarse a los bienes del Señor, va contra el deseo de su Creador, irá por sí mismo al fuego eterno; La misericordia de Jesús ha dicho; …” cercenar “…Significa abreviar y suprimir la maldad humana que desecha sujetarse al mandamiento legislado por Jesús;…”Amarás a Dios por sobre todas las cosas”…

