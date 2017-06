Gómez Palacio, Durango a 05 de Junio del 2017.- La alcaldesa Leticia Herrera Ale, al ser entrevistada en la capital duranguense, habló de diversos temas sobre su vida personal, política, profesional y hasta sobre los que ha establecido siempre su amor por Gómez Palacio, mismo que le fue heredado por su padre, Carlos Herrera Araluce (qepd), asuntos que le ha llevado a entregar su vida al desarrollo y crecimiento de este lugar.

En base al trabajo, la visión y la constancia, la familia Herrera Ale ha respetado uno a uno los preceptos que les dio su padre y guía, como una filosofía de vida. Por ello es que Leticia Herrera Ale se ha desarrollado en el trabajo y en la constancia para alcanzar los objetivos que se ha trazado.

Recordó sus años de vida en Durango capital, en donde creció como empresaria, aprendió los secretos del desarrollo del negocio ganadero y de la vida del campo en municipios como Vicente Guerrero y Súchil.

Sostuvo que desde los 14 años, Leticia Herrera Ale se interesó en la política. Su padre fue presidente municipal y ella acompañaba a doña Vilma a entregar apoyos otorgados por el DIF a las familias más vulnerables, conociendo de primera mano los problemas de la gente, buscando sus soluciones y abordando las situaciones delgobierno, que una a una le eran explicadas por don Carlos Herrera para que su hija estuviera enterada.

De carácter firme, Leticia Herrera Ale no se presta a hacer cosas indebidas, a hacer negocios que no vayan apegados a derecho y que afecten a los demás. Por ello es que en la administración municipal de Gómez Palacio no se ejercen los moches, los sobornos y las prácticas ilegales, de ahí que la sociedad haya estado apoyándola.

La alcaldesa abordó el tema de la falta de apoyo por parte de la diputada Rocío Rebollo, de quien dijo no se ha tenido un solo peso gestionado por ella para Gómez Palacio. Por el contrario, sólo ha minimizado los temas de riesgo como los socavones y las dolinas generadas en diferentes puntos de la ciudad, por lo que dijo, no se le debe nada y no la considera su amiga, por el contrario considera que el pueblo de Gómez Palacio no merece tener políticos simuladores y mentirosos que no han hecho nada.

Sostuvo que la relación con el gobernante José Aispuro Torres es muy buena y lo considera como su amigo, del que puede decir que apoya a Gómez Palacio, “pues no hay día que no vaya a La Laguna y no lleve una gran obra, siempre está al pendiente de lo que el pueblo de Gómez Palacio necesita, es el gobernador que le ha cumplido a La Laguna, no como el anterior que se decía lagunero, sin cumplirle a La Laguna”.

“Aspiro a la gubernatura, estoy trabajando para elloen mi municipio y ahora como presidenta de la Conamm, apoyando a todos sin distingo de colores”.

