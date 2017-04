…” Jesús sabiendo, pues, que vendrían a apoderarse de Él para hacerlo rey, se alejó de nuevo a la montaña, Él solo “… (Jn 6, 15)

JESÚS Y YO, NO YO Y JESÚS

POR: Antonio Fernández

Instruye San Buenaventura; …” Si los ciudadanos de la gloria viven en la tierra, del cielo han de recibir el pan” …La obra de Jesús, es la obra del Verbo de Dios, siendo Jesús el Verbo de Dios hecho hombre, todo lo declarado, enseñado y adoctrinado por Él es verdad, porque todo designio viene de Dios su Padre cuando dijo;…”Yo soy el pan de vida: quien viene a Mí, nunca más tendrá sed”…Entonces, la misión del hombre en este mundo es la persistente búsqueda de Dios, no con los ojos del cuerpo, sino con los del corazón, ya que Jesús siempre está al lado de las almas, a las que alienta, motiva y atrae, las conforta su divinidad. Jesús, por amor a ellas fue al patíbulo de la Cruz, donde entrego su cuerpo, sangre, alma y divinidad, esto mismo se obra en el Santo Sacrificio, (incruento) en la Santa Misa. De donde dice Santo Tomás; …” El de la Cruz fue sangrante, mas en el de la Cruz el sacrificante, que era Cristo Nuestro Señor, era visible; pero en el de la Misa (sacrificio incruento) el sacrificante mas principal y el sacrificado, que es Cristo, es invisible” … Por el amor a las almas dijo el Señor; … “El que come este pan vivirá eternamente “…, Jesús entrega en alimento su cuerpo que es vida y fortaleza en las almas que de corazón lo reciben, y consolidan su espíritu al de Cristo, igual es en el pecador arrepentido que encuentra en Él, esperanza de vida eterna, y donde sus inclinaciones pasadas que lo habían perdido quedan olvidadas por la misericordia de Dios. Jesús manifiesta su generosidad inclinada a perdonar, atenuar los errores u a conceder las gracias en favor de las almas con el pan Eucarístico; …” La Iglesia enseña que en este Sacramento están real, verdadera y substancialmente presentes, sangre, alma y divinidad de Nuestro Señor Jesucristo” …Por la frecuencia de Sacramentos las almas reciben de la Sagrada Eucaristía bienes, gracias y dones para la vida eterna. Dijo Jesús;…”En verdad, en verdad, os digo, Moisés no dio el pan del cielo; es Mí Padre quien nos da el verdadero pan del cielo”…Jesús declara al mundo cristiano de todos los tiempos;…”Yo soy el pan, el vivo, el que bajo del cielo”…Revela el camino al que toda alma debiera esforzarse en aspirar, seguir y convertir este valor de salvación para la vida eterna, que pocos lo poseen, la mayoría ni idea tienen de ello o si lo tienen, sus entrañas se contraen y se quedan donde mismo cuando de recibir al Señor se trata, el alma sublime avanza, pero muchos quedan rezagados. Jesús en su peregrinar por el mundo tuvo como objetivo fue instituir la Sagrada Eucaristía para confortar los corazones oprimidos por las malicias humanas, por lo que buena es la pregunta. ¿Qué es recibir la Sagrada Eucaristía? Avivar la fe, disponer alma y corazón a recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores; disponerse en recibir a Cristo, el Hijo de Dios vivo, en la intimidad del corazón; disponiéndose espiritualmente, darle gracias por los bienes que sin tener derecho a ellos, se recibe de su generosidad; solicitar su bondadosa providencia; pedir el consuelo en las tristezas y amarguras de la vida, en las penas y dolores, los males espirituales y temporaleas, todo deseo el Señor quiere escuchar del alma en gracia, experimentará el alivio y mayor gozo de llevar a Cristo en el interior del alma, diciendo; … “Jesús y yo, no yo y Jesús” …Es la dulzura de la miel que deleita toda obra de Jesús, por eso, el valor divino lleva el sentido espiritual que conduce al amor amoroso del Seño:, recibir la Sagrada Eucaristía, que unido el corazón del pecador al corazón de Jesús, vive su pasión, que en muchos no interesa por falta de fe, por eso insiste Jesús en que sea escuchada y cumplida su palabra, porque no todos lo hacen, debiendo hacerlo; Jesús pide que sus obras sean aceptadas de corazón por ser obra de Dios su Padre, no todos aceptan, pide se comprenda que la fe del fiel cristiano católico es obra de Dios, ya que Él atrae con su palabra, pero su palabra negada.

Jesús nos conduce a uno de los momentos trascendentes de su vida terrenal: La multiplicación de los panes, del que comprendemos esta mas halla de todo conocimiento humano, no es una parábola, es el hecho real y verdadero, cierto e innegable del portentoso milagro que obra Jesús, a la vista de una multitud que apasionada lo escucha, y aumenta al participar de sus milagros. Jesús, prepara el camino que será a los católicos de todos los siglos, el instituir la Eucaristía, fuente inagotable de gracias. Ahondando en el hecho apreciamos su infinita omnipotencia, sorprende por la forma de como realiza sus obras, hasta el punto que su Cátedra muestra en su doctrina, la sencillez de su palabra que forja en la mente del católico la deducción lógica de comprender el bien y el mal, así, la obra prodigiosa de Jesús para bien del pecador, por la fe valorá su enseñanza. La asistencia del Espíritu Santo, ayuda a clarificar en el entendimiento, la necesidad de vivir en estado de gracia. Vuelven sus discípulos de la misión evangelizadora dispuesta por Jesús, conduce sus discípulos en una barca por el lago Tiberiades, la multitud desde la orilla ve la dirección a donde se dirigen, los siguen bordeando la orilla, se adelantan a encontrarlos, dice el evangelista: …” Y le seguía un gran gentío, porque veían sus milagros que hacia con los enfermos. Entonces Jesús subió a la montaña y se sentó con sus discípulos” …En vista de estar cerca la fiesta de la pascua judía, origina gran movimiento de gente en Israel hacia la ciudad de Jerusalén, que Jesús esperaba para atraer las multitudes, darles a conocer su palabra, participen de la obra prodigiosa que ha preparado. Aumenta la gente que viene de lejos a escucharlo, para dar testimonio de su obra, creer que es el enviado por Dios para salvarlos del pecado. Jesús catequiza las multitudes a obrar el bien y evitar el mal que pierde, a no inclinarse a uno u otro, a sabiendas de lo que se está haciendo, será pasar o no pasar la prueba de fidelidad que Dios observa, el pecador arrepentido toma y hace lo que beneficia desecha lo que no le merece en el camino de la vida, donde surgen asedios, tentaciones e incitaciones, despiertan la perversidad en personas de malas intenciones, es la invitación a hacer lo que no se debe hacer; las almas de bien, apegadas a la doctrina y mandamiento del Señor se alejan de quien perturba su orden espiritual y moral para con Dios.

…” Jesús, pues, levanta sus ojos y ve que viene hacia Él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que estos tengan que comer?” …Debió ser imponente el avance de tanta gente que viene de diferentes regiones de Israel ir a Jesús y sus discípulos que se encuentran en la parte alta del monte, tiene de fondo el lago Tiberíades. El Señor conmovido, dice San Marcos; …” Tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor” …Que iban en busca de Jesús su pastor; …” Los recibió, y comenzó a enseñarles muchas cosas, les hablo del reino de los cielos” …Jesús conoce lo profundo de las almas, observa en su corazón disposición y deseo de ser enseñados, por eso, no es de dudar, que Jesús llevo su doctrina al punto de dejarlos no absortos sino extasiados pasaron las horas sin sentirlas hasta el fin de su Cátedra. La multitud reunida en torno a Jesús es desconocedora de su doctrina, los instruye impartiendo su doctrina y mandamiento, al mismo tiempo vio y conoció la disposición a su enseñanza, pero por el tiempo que estuvieron sin tomar alimento, consideraría habían guardado el ayuno para recibir lo que ha preparado, y dejar limpia su alma de pecado. Ha olvidado la multitud de traer alimento por el deseo de escucharlo. El día va avanzando entre predicación y curaciones, siendo los discípulos almas caritativas, viene en ellos la preocupación de no saber dónde conseguir comida para tanta gente, no encuentran solución, han olvidado que fueron a ciudades dónde predicaron, sanaron enfermos e hicieron milagros, por eso pregunta Jesús a sus discípulos; ¿donde comprar alimento? Su mente se ha cerrado, mas Jesús para tentarlos y recapacitar en los poderes que les entrego dijo; …” No tienen necesidad de ir; dadles vosotros de comer” … Insiste porque sabe que si la fe es en ellos pueden hacerlo, pero no entienden lo que su Maestro pide. San Juan, refiriéndose a lo que Jesús enseña a sus discípulos, dijo; …” Creed en Dios, creed también en Mí” …En ello nos está diciendo; el Padre es en Mí y Yo en el Padre. Tiempo delante, Felipe después de haber escuchado a su Maestro, pregunta como conocedor de lo enseñando al decir; …” Señor, muéstranos al Padre, y esto nos basta. Responde Jesús: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿Y tú no me has conocido, Felipe? El que me ha visto, ha visto a mi Padre” …Jesús con esta palabra adentra su discípulo mas en la fe, pero, Felipe como los demás, a ese momento ven las cosas como el mundo las ve. Jesús va a alimentar la multitud, que preocupada se preguntan; ¿De dónde lo obtendrá? Jesús pregunta al discípulo; …” Decía esto para ponerlo a prueba, pues Él, por su parte, bien sabía lo que iba hacer” …La Cátedra de Jesús nos ilustra; antes de obrar, quiso conocer los comentarios de sus discípulos, podía haberse ahorrado ese tiempo de preguntas y mas por que no entendieron, en este concilio puso a su consideración la pregunta; ¿Cómo alimentar la multitud? Los discípulos dieron comentarios sin sentido; …” Felipe le respondió: Doscientos denarios de pan no les bastarían para que cada uno tuviera un poco” …La fuerza interior del poder de Jesús obra como Dios, todo lo tenía previsto. Aprendamos, los problemas en que caemos, son el resultado de nuestras negligencias que cada hunden, el agobio ahoga, ¿Salir por el propio esfuerzo? Difícil, no se encuentra salida, solo por la fe y confianza al Señor solicitar su mano misericordiosa.

…” Uno de sus discípulos Andrés, el hermano de Pedro, le dijo” … Antes veamos un poco de él; ¿Quién es Andrés, que en este momento preponderante escucha el Señor? Fue discípulo de Juan Bautista cuando predica la penitencia, sigue a Jesús desde el Jordán después de ser bautizado, escucho a Juan decir, lo que San Lucas deja testimonio; …” ¡He aquí el Cordero de Dios!” …Palabras que en Andrés fue la luz que ilumino su alma, entendiendo por esta palabra, de ir en pos de Cristo, quien lo recibe con los ojos del espíritu, vio el fondo de su corazón antes que verlo con los del cuerpo y le pregunta; ¿Qué buscáis? Andrés responde con sencillez; ver donde vives Señor, y accediendo a su deseo le acompaña a su morada, estando con Él durante horas escuchándolo se convenció de su divinidad y cree que Jesús es el Mesías, queda en su interior; … “Jesús y yo” …Desde ese momento se resolvió seguirlo, es el primer discípulo, por ello en el evangelio su participación de privilegio y dignidad, recibe la preferencia de Jesús, Andrés fue quien presento a Jesús su hermano Simón, y el Señor dio por nombre Pedro, de esa primacía de Andrés, el Señor espero la noticia del muchachito que tenia peces y panes. Andrés da testimonio;” Hay aquí un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos peces. Pero ¿Qué es esto para tanta gente?” …El alimento es poco y pobre, de lo mas común, sea este hecho motivo a ver con fe la obra que Jesús realizará, quiere tenga como principio la procedencia pobre del alimento fortalesca la fe de Andrés, Jesús dispone; …” Traédmelos acá” …

…” Más Jesús dijo: Haced que los hombres se sienten. Había mucha hierba en ese lugar. Se acomodaron, pues los varones en número como de cinco mil” …Jesús quiere que todo este ordenado, pues el alimento que de Él recibirán quiere organizada la multitud en grupos, se sientan en el verdoso pasto de primavera. Son cinco mil hombres, mas las mujeres y niños, un cuadro esplendoroso de paisaje y el colorido de la ropa, la gente en plática pausada y tranquila, reposada y sosegada esperan como el Señor lo ha pedido. …” Tomó, entonces, Jesús los panes, y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y también el pescado cuanto querían” … Jesús, antes de obrar el milagro como en esta ocasión da gracias al Padre ¿Qué indica con ello? Se anticipa a Él, refiriéndole que la gloria del milagro no es de Él, sino del Padre, hace el ofrecimiento que se reza en la oración del Canon de la Misa; …” Por Él y con Él y en Él te es dado a Ti, ¡Oh Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y gloria!” …Bendijo los panes y los peces, el milagro quedo realizado, por bendición de su divina gracia se fueron multiplicando conforme Jesús los bendice. De ello dice San Juan Crisóstomo; …” ¿Por qué, cuando cura al paralítico no ora, ni cuando resucita muertos, ni cuando calma las tempestades? Para enseñarnos que cuando empezamos a comer debemos dar gracias a Dios” … Se dispone Jesús confirmar aun mas el testimonio del milagro por acción de sus discípulos; …” Cuando se hubieron hartado dijo a sus discípulos: Recoged los trozos que sobraron, para que nada se pierda. Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes que sobraron a los que habían comido” …Así fue dispuesto por Jesús, para que en los discípulos quedará presente el milagro prodigioso y se afirmara su fe. Al tiempo el Señor volvio a insistir su falta de fe, cuando van con Jesús en la barca, recuerdan no haber traído pan, lo han olvidado por la prisa u otras circunstancias, preocupados de no tenerlo, dicen a Jesús; …” Es que no tenemos pan” …Revelando su divinidad, hecho que debiera ser gozo, estar cercanos al corazón de Cristo y avivar su fe, pero priva en ellos la preocupación de la falta de pan, como cosa del mundo. Jesús da a entender; si no hay un solo pan para comer, Él esta para darles a todos, no solo para satisfacer el cuerpo, sino el pan del banquete eterno, les recuerda los dos milagros obrados por Él; …” ¡Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís?” … Los canastos de uno y otro milagro que multiplico los panes, ellos recogieron de cinco mil, doce, y de cuatro mil, siete canastos. Dice con ello Jesús; Mí doctrina y mandamientos son fuente de fe que vence la tentación de la miseria humana.

…” Entonces aquellos hombres, a la vista del milagro que acababa de hacer, dijeron: Éste es verdaderamente el profeta, el que había de venir al mundo”….Corre el rumor entre la multitud la veracidad de ser Jesús el Mesías anunciado, los hombres empezaron a tomar en serio sus razonamientos, a viva voz exaltan el milagro y se disponen llevar a Jesús con ellos para proclamarle rey, idea que en los discípulos era su mismo pensar, contagiados por los comentarios de la muchedumbre, puede ponerse en predicamento la obra de Jesús, con prudencia separa a sus discípulos de la turba, y los hace abordar la barca que los lleva al otro extremo del lago, no dejando malestar en la gente;….” Jesús sabiendo, pues, que vendrían a apoderarse de Él para hacerlo rey, se alejó de nuevo a la montaña, Él solo” …Refiriéndose a la intención de la multitud San Agustín da tema a meditar en este tiempo de cuaresma; …” Era un rey que temía le hicieran rey. Ni era rey que le hiciesen los hombres, sino un rey que hace reyes a los hombres, porque reina siempre con el Padre, en cuanto es Hijo de Dios” …Humildad y prudencia, pobreza y moderación, con fe y confianza en Jesús, yo, reconocer las miserias de mi pecado.

