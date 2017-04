POR: Hugo Ramírez Iracheta

¿APOYO? Expertos en la mentira, además de cínicos, los políticos en sus acciones (negativas) y en sus declaraciones no tienen límite a sus desvergonzados embustes. Ahora que están próximas a celebrarse las elecciones en el Estado de México los priístas con anhelos de llegar a un cargo público para medrar en el erario público, han experimentado gran empatía con la plebe y llevaron “regalos” o “apoyos” a las familias miserables y pobres. Su propósito, comprar votos. El gobernador Eruviel Ávila, Aurelio Nuño, secretario de Educación; la diputada Carolina Monroy; Raúl Vargas, secretario del Medio Ambiente; Rosario Robles, jefa de la Sedetu; Miguel Osorio Chong, titular de Gobernación, y otros más, visitaron municipios y regiones llevando diversos artículos en “apoyo” a la población. Ojalá cada semana hubiese comicios para que estos servidores públicos hicieran su trabajo todo el año. Una truculenta falacia estuvo a cargo del secretario de Salud, José Narro Robles, quien negó que realizar actos multitudinarios de carácter social tenga objetivos electorales y “eso, afirmó, es algo que sólo está en personas que piensan de “forma retorcida”, además de que las campañas políticas aún no inician”. ¿Alguien ha dicho que los políticos tengan moral?

INTROMISIÓN. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 24 y 130, así como la ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, establecen límites a las organizaciones de culto religioso, además de que definen la barrera entre el Estado y la Iglesia. Sin embargo, para muchos clérigos estas leyes son letra muerta y continuamente les da por hablar sobre cosas que no les corresponde abordar. El último de ellos fue el obispo de la Diócesis de Chilpancingo Chilapa, en Guerrero, Salvador Rangel Mendoza. Sea verdad o no cuando afirma la gente le ha expuesto quejas varias, no le asiste ningún derecho para hacerlo. Además, indirectamente se mete con el Estado. Afirma: “Lo que yo he dicho es que las autoridades de los distintos niveles de gobierno han dejado un vacío de poder, un vacío de acción social que lo están llenando, por así llamarlos, los grupos delincuenciales”. Rangel Mendoza o no leyó el Nuevo Testamento o no recuerda el pasaje en donde Jesucristo afirmó: “Lo que es de Dios, a Dios, y lo que es del César, al César”. ¿Tendrá el obispo el mismo interés en salvar almas que paliar los actos de una sociedad violenta?

MODA. La gente joven no escapa al embrujo de la Red. La Internet no es sólo una moda, sino en ocasiones en un modo de vida. Solamente los adultos mayores, no todos, se salvan de formar parte del mundo de la comunicación instantánea y mundial. Algunos le han bautizado como la inteligencia de los tontos, porque ahí se encuentra cualquier tema del cual se desee saber. Los niños y jóvenes son fanáticos de las computadoras, tabletas, teléfonos móviles y ahora del teléfono inteligente. ¿Son mentes activas o son esclavas de la cibernética? El futuro responderá a esa inquietud. Mientras tanto, los estudiantes de todos los niveles, sin una computadora personal, una tableta o un teléfono móvil es considerado alguien de la Edad de Piedra. Aún no se miden los alcances de las bondades de la Internet, y todos sus accesorios, pero también se desconoce si son un lastre porque se dejan muchas funciones cerebrales a las máquinas cibernéticas.

Like this: Like Loading...