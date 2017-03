…” Quien no está conmigo, está contra Mí; y quien no acumula conmigo,

desparrama” … ( Lc 11, 23 )

POR: Antonio Fernández

ACUSACIONES FALSAS E INJUSTAS

Cuando se conoce de una persona su aceptable integridad y honestidad, como su virtud y bondad, escuchamos de ella comentarios contrarios; ¿Quién es ese que ni saluda? ¡Por algo ha de ser! Se exhibe la duda, mostrando recelo y desconfianza ¿Deberás no lo había notado? A quienes no agrada esa persona, esperan que alguno critique para unirse al coro que juzga y da revuelo al recelo y la desconfianza, la envidia y el desquite dan paso al disgusto del bien ajeno y con ello los decires: unos afirman, ¡Creo que es bueno! los envidiosos: ¡No! es malo; los indecisos: ¡Si yo ya lo decía! Así se va entretejiendo la intriga juzgando con falsedad a la persona criticada, la calumnia inventa lo malo y la irrealidad, no se reconocen sus obras, ni su prestigio ni sus actos de persona buena, se siembra la duda: ¿Es malo? La realidad es que se le ha sentenciado injustamente. Esto mismo se ha hecho y se hace con la divinidad de Jesucristo Hijo de Dios hecho hombre, vino al mundo obedeciendo la voluntad de Dios su Padre, por pocos reconocido; vino a adoctrinar las almas, para que estas, cumpliendo su mandamiento se salven de morir en pecado y no sean condenadas por sus actos contrarios al deseo del Señor, y la inmensa mayoría ignora su misión; vino a que todas las almas participen de su infinita misericordia, pero la falta de fe, punto primordial para obtenerla, se desatiende el bien de su perdón; nada de ello es un delito, son los mayores bienes trascendentes en el tiempo de vida para la eternidad, siendo causa de quien intriga, engañándose así mismo por ello, miente de su Santidad y su benevolencia, viviendo en él error, porque no hay causa ni razón para rechazar la divinidad Jesucristo que habla con verdad, a Él es y será siempre la fidelidad, a Él el cristiano católico es amarle y servirle en esta vida para ver y gozar a Padre amoroso: sin Él nada somos. Pero la malicia es astuta, la pregunta tiene mucho de fondo; ¿Quién es Jesús? En verdad es tendenciosa, aligerada para sembrar la duda que festina los adentros del incrédulo escéptico y descreído, del timorato receloso y desconfiado, como del indeciso puritano, la exhiben para turbar la mente y él corazón del que no tiene fe, que para estar a tono con ellos dice; ¿Se habla tanto de Él que deberás será cierto lo que se dice que dijo? ¿Es verdad lo que se dice de Él? ¿En realidad vino al mundo? Así empieza la comidilla provocadora y perversa de la duda, por ello, ahondemos en el testimonio que Cristo Nuestro Señor dejo para confirmar su divinidad de Hijo de Dios en su peregrinación por este mundo. Jesús, siendo Dios, viendo a los siglos se adelanta a estas dudas de la malicia humana y pregunta con toda claridad a sus discípulos; …” ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre? (Jesús) Responden: Unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algún otro profeta” … Reflejo de que el pueblo no deducía quien es Jesucristo, se muestra la carencia de fe, no está en ellos asimilada su doctrina, ni su mandamiento, lo confunden con otros profetas, en ello se aprecia que sus enemigos han sembrado la duda, el engaño y la intriga misma que hoy se vive y continua. Reza el hecho evangélico; …” Dijoles: Y según vosotros, ¿Quién soy Yo?… La sabiduría del Señor es infinita, pregunta no para recriminarlos, sino para que siendo testigos de su palabra, confirmen y muestren a los siglos lo que de Él conocían los suyos, misma pregunta hace al cristiano católico a su conciencia. Continua el evangelista; … “Responde Simón Pedro y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo” … San Pedro, primer Pontífice de la Iglesia ha dado a las generaciones de todos los tiempos la respuesta que destruye toda pregunta tendiente a sembrar la duda sobre la majestad divina de Jesús Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Nuestro Señor Jesucristo llama a sus enemigos a recapacitar la veracidad de su divinidad cuando dijo; …” Si no creéis que Yo

soy moriréis en vuestros pecados” …La fe dispone a comprender su palabra, su infinita misericordia, al exponer la afirmación plena del ser de Dios, que el Señor guarda con celo divino.

Dos son los comportamientos del ser humano para con Dios y el prójimo; la concordia que edifica y eleva y la discordia que arruina y deshace la relación del cristiano católico en el cumplimiento de sus deberes hacia su Creador. La concordia edifica a vivir en unión con Dios, reconoce el cumpliendo de su doctrina y mandamiento, que a través de su amado Hijo Jesús, entrego para conducirse en los actos de la vida el cristiano católico: tener a Dios en el centro de su existencia, y gire en Él toda su actividad, ello es vivir en el orden de vida espiritual y moral que normaran los actos de todos los días, amando y sirviendo a Dios y al prójimo, afianzando por este comportamiento los valores del alma; memoria, entendimiento y voluntad, que Jesús nos enseña apreciarlos cuando dice; …”De que sirve al hombre, si gana el mundo entero, mas pierde su alma? ¿O que podrá dar el hombre a cambio de su alma?”… El valor que Jesús nos pide es que con mente abierta y sin recelos veamos el valor del alma, reconocer y creer con fe fervor y devoción en la divinidad del Hijo amado de Dios, mostrando de palabra y obra, amor y entrega lo que el corazón desea y expresa, pero de ninguna manera será como el valor del voto que se compra y se paga para perder a la patria, el valor del alma es distinto, siempre lo ponemos en juego de acuerdo a nuestros actos, y siempre será el amor a Dios y al prójimo el mayor bien del alma. La discordia lleva a la perdición, esto quiere decir, todo cristiano católico tendrá el aprecio primordial, que la salvación de su alma vive siempre el destino último del ser humano, por eso es importante fijar en la mente: …No existe otro interés que el interés de salvar el alma de las cosas del mundo… Todo acto bueno o malo –que se considera ingenuidad-va al libro de la vida que cada alma tiene en los archivos del cielo, donde nada se pierde y todo acto esta anotado sin perderse alguno, escuchemos a Cristo y hagamos nuestra su preocupación cuando dirigiéndose al corazón de sus hijos como Padre amoroso dice; …” Sí alguno quiere seguirme, renúnciese a sí mismo, y lleve su cruz y siga tras de Mí” … ¿Será difícil hacerlo? Muchos dirán, ¡Yo no tengo vocación para el sacerdocio o lo religioso! Las mujeres dirán: ¡Yo no tengo vocación de religiosa! ¡Por favor! La vocación religiosa es para quien vive en su interior el llamado y a ello dispone su alma, así como responde a su vocación el medico, el militar, el ingeniero, el mecánico, así el alma, vive en ella la vocación a que se dispone y cumple; la vocación de salvación del alma a la que nos referimos, es para todo hijo de Dios, nadie esta exento de ello, sabemos que para alcanzarla habrán de tomar la cruz de sus pecados, y cargarlos, en ella, están las obras malas, que a través de los años acumulo él pecador de lo que ha hecho del mandato de Dios, su enfado hace cada vez más pesada la cruz y molesto debe soportarla en el interior de su alma; cuando viene a la memoria del pecador los actos realizados contra su Señor, y debiera ser motivo de vergüenza no haber reflexionado, viene a su mente cuando tuvo en su corazón el intento del arrepentimiento que rechazo, por no querer llevar su cruz con amor, la rechazo porque se cansó, y agobiado por el peso se interrogo; …”¿Por qué es todo esto?”… Entonces volteo a todos lados para ver si alguien lo estaba viendo, y creyendo que nadie lo veía la arrojó al suelo, olvidando que Dios lo ve todo, así, muchos, acumulan por el mundo gigantescas montañas de cruces abandonadas.

¿Qué hacer para no caer en esta afrenta? Escuchar la palabra de Jesús con disposición del corazón limpio y generoso, deseoso de obrar bien y evitando el mal como nos lo enseña en este pasaje de su peregrinar por el mundo, al ser acusado de una infame acusación falsa e injusta. Expone el evangelista, el acto de concordia de Jesús por las almas; …” Estaba Jesús echando un demonio, el cual era mudo. Cuando hubo salido el demonio, el mudo habló. Y las muchedumbres estaban maravilladas” …Jesús realiza el prodigioso milagro de expulsar al demonio de un infeliz poseído a la vista de las turbas. Continua San Mateo;…” ¿Será éste el Hijo de David?”…De la sospecha poco falto pasar al convencimiento, el rumor sobre ello iba aumentando en favor de Jesús, pero la discordia sacudió el corazón de los fariseos y como el fin justifica los medios, ante lo que veían venir actuaron para no perder el control religioso y la influencia en el pueblo, conociendo de este su falta de fe, el tentador los tocó y señala el camino para no perder el poder, para dejar precedente que Jesucristo no es su Mesías, inventan contra Él la calumnia injuriosa y contradictoria, que se ha continuado a través de los siglos, contra la santidad de Jesucristo Nuestro Señor. El demonio tiende a sembrar la discordia contra Dios, da motivaciones que al corazón agrada con sutileza, así va contra todo ser humano, en especial las almas de santidad, de los justos, virtuosos y caritativos, así como ayer, así ahora, no le importo a la gente del sanedrín mentir para detener el rumor y dar paso a su propósito; ahora no es atacar a Jesús porque afirma ser el Mesías, sino porque está más endemoniado que el mismo que ha curado. No nos admiremos de la actitud que adultera la verdad, esto sucede también en este siglo que nos ha tocado vivir, la conducta del hombre es apreciarse en su incredulidad recalcitrante contra la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, intenta rebajar la excelsitud del Hijo de Dios, como lo hicieron esos fariseos con una razón incongruente. Y se desbordo una torre de Babel lanzando gritos insidiosos y confusos, unos acusándolo de estar en convenio con los demonios, otros exigiendo un milagro, debieron pedir mas cosas que el evangelista no menciona, todo para meter la duda y miedo en el pueblo, de ahí que dice el evangelista; …” Pero algunos de entre ellos dijeron: Por Beelzebul, príncipe de los demonios, expulsa los demonios” … ¿Y Quién es Beelzebul? El príncipe de las inmundicias, el dios de las moscas que viven en la basura. ¡Comparación injuriosa e irreverente! Así obraron los escribas, fariseos y sacerdotes del templo contra su Mesías, para ellos resulto que Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre enviado por Dios a salvar las almas del pecado, es una oprobiosa mentira, es afrenta que desprecia la voluntad y el deseo de Dios, que envío a su Hijo unigénito para expulsar y destruir el reino de Satanás. En esta algarabía, la gente del sinedrio se mezcla entre la multitud, agitando al pueblo exija la prueba de ser el Mesías, haciendo un milagro que todos vieran, dice el evangelista…” Para ponerlo a prueba, requerían de Él una señal desde el cielo” …Obligando a Jesús, como se hace en un espectáculo, el tentador los mueve a su servicio al ultraje de la acusación pérfida.

…” Mas Él, habiendo conocido sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es arruinado, y las casas caen una sobre otra” …Dice San Ambrosio; …” Por esto la Santa Iglesia es un reino eterno, por la misma caridad. La misma caridad que hace uno e indivisible el reino de la Trinidad Beatísima se ha prolongado hasta la tierra formando este reino de las almas santas” …De tal forma que quien peca contra la fe, lo hace también contra la ley de Dios, perdiendo la intima relación y trato con Dios y contra la Santa Iglesia creada en la fe y la caridad, porque al obrar fuera de ella es estar separado de la presencia de Dios. La actitud farisea es desprestigiar la santidad de Jesús que se iba manifestando en el pueblo, su argumento para contradecirlo, es afirmar que tiene poder sobre los demonios, por eso los expulsa, está en acuerdo con los demonios, sus enemigos dejan la idea: Jesús es uno de ellos, por lo que procede el Señor a reivindicarse así mismo, evitando que la misión encomendada por Dios su Padre no fuera a malograrse, viendo la maldad en sus corazones, procede Jesús a dar el razonamiento para refutar su injusta acusación; …” Sí pues, satanás, se divide contra él mismo, ¿cómo se sostendrá su reino? Puesto que decís vosotros que por Beelzebul echo Yo los demonios” …Si así fuera, el reino del mal presidido por satanás estaría dividido y las intrigas alentarían la separación irreconciliable, y perdería su fuerza, porque él que a dos amos sirve, con uno queda mal. Jesús es el único y verdadero Mesías, a Él se debe todo honor y gloria. La afrenta del sanedrín es afirmar la mentira como si fuera verdad, ello es ir contra Dios; …” Ahora bien, si Yo echo los demonios por virtud de Beelzelbul, ¿vuestros hijos por virtud de quién los arrojan? Ellos mismos serán, pues, vuestros jueces”…Jesús ha dicho: me acusan de echar los demonios por una virtud que me da el mismo demonio, entonces sus hijos hacen lo mismo por el poder del demonio, sus hijos quedan sometidos por los exorcismos que hacen al poder del demonio y no lo adjudicaran a Dios de quien viene;…” Mas si por el dedo de Dios echo Yo los demonios, es que ya llegó a vosotros el reino de Dios”…Explicación que al escucharla la muchedumbre debió entender y dar el reconocimiento a Jesús de su divinidad, pues les esta diciendo: …”Sí, Yo en nombre de Dios lanzo los demonios”…Es un razonamiento sencillo: Jesús tiene los poderes de Dios su Padre del que es su enviado. Es obvio, todo pecador sabe cómo ha cometido pecado, los fariseos saben que es verdad lo que Jesús les impreca y prefieren callar. Ahora Jesús demostrará que el viene a obtener el triunfo sobre Satanás, Jesús vino a triunfar sobre él y dar por terminado su reino del mal, como ya ha triunfado sobre él, hace una comparación, y dice; …” Cuando el hombre fuerte y bien armado guarda su casa, sus bienes están seguros”…Ese hombre armado es el demonio, esta al pendiente de que no se acerque un enemigo, esta en condiciones de derrotarlo, mas Jesús dice;…”Pero si sobreviniendo uno más fuerte que él lo vence, le quita todas sus armas en que confía y reparte sus despojos”…Ese hombre mas fuerte y armado es Cristo Nuestro Señor, ha derrotado y sometido al demonio en el desierto, enviado a la cárcel del fuego eterno, por lo que nos dicen los Hechos de los Apóstoles;…”Y despojando a los principados y potestades denodadamente los exhibió a la infamia, triunfando sobre ellos la cruz”…Han quedado definidos los campos, el de Cristo nuestro Señor, es la concordia, de su enemigo el demonio, la discordia. No habrá componenda en nada y por nada la neutralidad de Jesús, hoy sí, mañana no, por eso, cometer pecados chiquitos, tampoco, pues son pecados y todo pecado del tamaño que sea es una ofensa a Dios, de ahí que Jesús de a conocer por su palabra la determinación que exige de cada alma, por la que pagó su salvación con su preciosísima sangre; …” Quien no está conmigo, está contra Mí; y quien no acumula conmigo, desparrama” …

