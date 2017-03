RECUERDO O LECCIÓN

POR: Estrellita de la Torre Lomelí

Hola amigos es un gusto estar aquí con ustedes como cada viernes, escribiendo tal vez para mí, para hacerme escuchar o simplemente por querer sacar un mundo de palabras sin expresar que lucha por querer salir.

Navegando por la red leí por ahí, precisamente con mi gran amigo señor Google (jajajaja, es quien responde todas mis dudas), un texto que decía: “Ocurra lo que ocurra, solo tienes dos opciones: que sea un buen recuerdo o que sea una gran lección”.

Y pensando sobre esto, eso en verdad es totalmente cierto, ya que enfrentamos tantas situaciones en nuestra vida y muchas de ellas tan difíciles y duras para cada uno de nosotros. Recordemos que no todo en la vida es dulzura, que también tenemos nuestros malos momentos, nuestras penas y preocupaciones, nuestras desgracias y decepciones; la vida tiene un toque de amargura en nuestro caminar tan dulce, así de sencillo es.

Qué sería de la vida si fuera todo tan fácil, pues en realidad nada; no seríamos tan fuertes, valientes y sagaces, la vida nos va enfrentando por duros caminos, con sus tropiezos y sus caídas, pero de todo lo vivido y de cada mal momento, mal trato, de cualquier desilusión, decepción, tristeza y llanto nos hace valorar lo que somos, lo que tenemos, lo que luchamos y nos queremos, así las cosas deben ser aunque nos duela enfrentarlo.

¿Pero quién dijo que la vida es fácil?, nada en este mundo es sencillo, nada en esta vida es tan simple; todo tiene su nivel de experiencia, de enseñanza y sobre todo de sabiduría. Pero qué no nos gane la apatía, la desesperanza, la tristeza, la amargura, ni la cobardía; todo lo que vivimos debe ayudarnos a ser muchísimo mejores, nos debe dejar algo de aprendizaje en nosotros, ya sea como recuerdo o simplemente parte de nuestra experiencia, nos debe dejar una gran lección para no volver a cometer los mismos errores, no pasar por los mismos sufrimientos, no volver a tropezar con las mismas piedras; eso debe ser lo primordial de todo lo que vamos enfrentando en nuestras vidas.

Dicen que el mundo es de los valientes y esto es totalmente cierto, los cobardes se quedan esperando que las cosas buenas les caigan del cielo o aparezcan como por arte de magia, nada en esta vida se nos regala, al contrario hay que luchar por ello, luchar para alcanzar el nivel de estabilidad emocional, física o mental que realmente deseamos y necesitamos.

¡Si!, la verdad es que ocurra lo que ocurra en el transcurso de nuestros días; solo tenemos dos bellas opciones, y solo está en cada uno de nosotros, escoger la que mejor nos parezca y la creamos conveniente a nuestras posibilidades y a nuestras ganas de salir avante de cualquier situación.

Claro, como en todo; existen momentos que destruyen nuestras ganas de seguir, nuestros deseos de volver a amar, de querer perdonar, de saber olvidar, de conseguir salir adelante; pero nada nos debe detener para luchar por obtenerlo.

Aunque nuestra debilidad en ocasiones se apodere de nosotros, somos nosotros los que guiamos nuestras emociones, no nos dejemos vencer por nada ni por nadie. Seamos más fuertes que lo que vivimos, que lo que podamos llegar a sentir. Obvio es muy difícil tratar de olvidar situaciones, emociones; y no es cuestión de olvidar es cuestión de superar y de aprender de todo eso. Seamos valientes, después de la tempestad la calma llegará, pero no nos enfrasquemos a seguir llorando y lamentándonos por lo que un día fue y ya no será, por lo que un día ya pasó; ya el pasado se marchó, ahora es borrón y vida nueva. Si por alguna razón directa o indirectamente fuimos los responsables de alguna mala situación, tratemos de perdonarnos a nosotros mismo, nadie somos perfectos, todos cometemos errores y no por eso vamos a castigarnos, al contrario debemos superar todo, seguir avanzando y aprender de ello. Una vez se vale cometer el error, una segunda vez ya no es error.

La vida nos da experiencias y lecciones, aunque sean parte de nuestra vida, que no solo sean recuerdos guardados en nuestras memorias, que sean lecciones que no debemos volver a cometer. Es de humanos errar, más no hacerlo mil veces.

Les comparto está frase que también me encantó: “Un cielo sin nubes puede ser hermoso, pero faltaría la lluvia que riega los campos para que prospere la vida…Una vida sin retos puede ser cómoda, pero faltarían los triunfos y fracasos para darle sentido a la existencia”. (Iván Thompson).

Veamos cada experiencia como reto y cada recuerdo como lección; sigamos adelante; que la vida está llena de todos ellos.

