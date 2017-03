POR: René de la Torre Rodríguez

Pese a que las autoridades nos informan que la delincuencia en la región y en todo el país está haciendo abatida, nos enteramos que siguen los secuestros de mujeres.

He aquí la historia de uno de ellos.

Cuando el joven al que conozco desde niño, llegó al periódico, lo supe de inmediato porque mi perrito llamado Benja me alertó con sus ladridos.

Tocó a la puerta de la oficina y dijo: Don René.

¿puedo pasar?.

-Claro!, qué milagro?, hace tiempo que no te veía.

-Es que, ya sabe las broncas que hemos tenido y que nomás no encontramos a mi hermana.

-Así que sigue desaparecida y lo denunciaron ante las autoridades?.

-Sí, pero eso de nada ha servido.

-A ver platícame bien la historia, qué sucedió?

-Pos «resulta que hace como unos tres años, cuando aquí en Torreón estaba la cosa fea, mi mamá estaba toda alterada y es que allá donde vivimos por la colonia Polvorera entre los cerros había balaceras diariamente. Mi mamá andaba siempre asustada cuando alguna de mis dos hermanas, mi hermano mayor o yo no estábamos en casa. Ella pelaba los ojos por la ventana para saber si veníamos o de plano salía y caminaba entre los cerros a pesar de las balaceras. Así –continuó diciendo- decidieron que mi mamá y mis dos hermanas para protegerse fueran a vivir al rancho donde viven los papás de mi mamá, ósea con mis abuelos y así lo hicieron un día que prepararon sus maletas con ropa. Estuvieron viviendo allá en un rancho en el estado de Durango, donde cultivaban entre todos, maíz, frijol, tomate, chile y quién sabe qué otras cosas. Vivían a gusto decían porque allá no había balaceras. Pero fíjese Don René –me dijo-, que un día llegaron al rancho varias camionetas de esas modernas negras con hombres armados, con la música a todo volumen y echando cheves recorrían las calles del pueblito. Para mala fortuna, mi hermana y dos amigas iban caminando por la calle rumbo a la casa, cuando una de las camionetas se les atravesó y varios de los hombres armados las subieron por la fuerza. Nadie se les puso enfrente y solo fueron a avisarle a mi mamá, a mis abuelos y a dos tíos que también viven en el rancho.

Al continuar con su narración me preguntó -¿Usted se acuerda de ella verdad? Mi hermana la mayor de 16 años.

-Claro que sí, una muchacha muy guapa, piel blanca, ojos verdes y pelo rubio ensortijado.

-Pos desde entonces –los ojos se le nublaron-, ni mi mamá ni yo la hemos visto para nada, para nada.

-Pero porqué dices que la denuncia no sirvió de nada.

-Porqué cuando fue mi mamá y mis tíos a denunciar, se tuvo que hacer en Durango, pero les dijeron que tenían que esperar cierto tiempo, porque a pesar de que les explicaron cómo había sido el secuestro de mi hermana y sus dos amigas, dijeron que de acuerdo con la Ley, de momento no se podía hacer nada porque podía haber sido que se fueron por su propia voluntad o con los novios. Después si fueron al rancho con mi mamá solamente a pedirle dinero para la gasolina que se iba a utilizar para buscarla, y nada más. Ahora –expresó-, lo que queremos es saber si está viva o muerta. A tal grado que ya hasta hemos ido al monte de esos lugares para escarbar y saber si no hay sus restos enterrados.

Moisés bajó la vista, se acomodó el sweater y dijo –para acabarla en la empresa donde yo trabajaba, sufrí un accidente, sí, me llevaron al Seguro Social donde me incapacitaron, pero cuando ya estaba listo y fui a la chamba, me dijeron que había recorte de personal y que ya no había empleo.

Por suerte mientras andábamos en el rancho buscando a mi hermana, mi papá pidió permiso y se lo respetaron, regresó a su trabajo de carnicero y mi hermano mayor que trabaja en un negocio de fayuca también volvió y le respetaron su chamba. Yo voy a ir a otra empresa y parece que sí me van a dar el empleo, porque ya me hace falta y es que me casé y ya tengo una niña, por eso también vine con usted para que me diera una carta de recomendación.

-Claro que sí, con todo gusto y ojalá te den el empleo. Me avisas y también de lo de tu hermana me sigues informando.

Desde entonces nada se ha sabido de ella.

