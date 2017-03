POR: Hugo Ramírez Iracheta

La insolencia de la burocracia, la corrupción institucionalizada, la deshumanización total del sistema capitalista (enmascarado en eufemismos como globalización y neoliberalismo), la injusticia, la eterna lucha de los ricos contra los pobres, (enfrentamiento que pierden los últimos y por cuyo motivo el mayor porcentaje de las sociedades de los países sufren explotación laboral), el hambre, enfermedades, pérdida de oportunidades de estudiar, tener un mejor nivel de vida y el avasallamiento de los derechos más básicos del individuo son, entre otros factores, el origen o motivo de la miseria humana. En la lucha entre los ricos contra los pobres, desde los albores del homo sapiens, quienes poco tienen indefectiblemente son derrotados.

A los reducidos grupos de poder económico, las inmensas fortunas que poseen les permiten manipular a otras pandillas, un poco mayores en miembros, sin embargo, con menor poder económico: los políticos. Son sus marionetas.

La creencia general es que los políticos son los causantes de las crisis económicas que empujan a la pobreza a millones de personas de las sociedades. La verdad es que la corrupción surge entre los ricos, cuya ambición y avaricia les hace perder su humanismo y tratan a los hombres como si fuesen animales sobre los que tienen un poder omnímodo. No existe límite a su codicia. Y en las últimas décadas el capitalismo salvaje se ha convertido en el peor enemigo que hayan enfrentado los miserables, los pobres y las clases baja, media y alta.

Estados Unidos de Norteamérica, el más notorio alumno de la corrupción, transa y fraudes, ha tenido muchas quiebras, todas fraudulentas, a lo largo de sus poco más de 200 años de existencia. La siguiente es una breve lista de las muchas quiebras que ha tenido desde su formación como país libre, en 1776. Cifras en dólares:

General Motors, (176, 400 millones); Chrysler; el banco Lehman Brothers Holding, (613 mil millones); Worldcom, Inc., (30 mil millones); Enron Corp (65, 503 millones); Conseco, Inc. Empresa financiera y aseguradora (6, 500 millones); Chysler LLC (39,300 millones); Thornmurg Mortage, Inc. Firma hipotecaria que en el 2009 se declaró en quiebra y casi hizo quebrar el sistema bancario estadunidense. También están la Pacific gas and Elkectric, Co; Texaco, Inc; Financial Corp. Of America; Refco, Inc.; Indymac Bancorp; Global Crossing, Ltd.; Bank of New England; General Growth Properties.

Y la lista en el país “más democrático del mundo” sigue en la actualidad. En el 2008 hubo una tan grande que se especula fue como la que causó la depresión en 1930. El gobierno federal “rescato” de la desaparición a muchas compañías, lo cual significa que los ciudadanos, pagan la deuda.

En México, en diciembre de 1994, se registró el “diciembre negro”, que empobreció a millones de mexicanos. Aunque han habido quiebras igual de costosas para la nación.

Usualmente se culpa a los políticos de estos fraudes, los cuales paga el pueblo. Sin embargo, los hombres del dinero son quienes propician e impulsan estas acciones.

Existe la plena seguridad de que la corrupción se ha enquistado en el gobierno y hasta en la propia sociedad. No sólo en la política, también en los negocios. La corrupción facilita los fraudes “legales”. Como por ejemplo, los “contratos basura”, en donde las personas firman documentos que comprometen su futuro económico al ignorar que han comprometido su capacidad de pago. “La letra chiquita” es la mejor arma de los empresarios extorsionadores (no se les puede llamar de otro modo), y la PROFECO es un organismo poco menos que inútil ante el poderío económico empresarial y su diminuta capacidad de acción.

Algunos expertos en finanzas han expresado es difícil vencer o disminuir esta tendencia de explotación, ya que quienes detentan los poderes económico y político nada les importa un cambio de situación. Y a la sociedad, los afectados, ignoran por desconocimiento, negligencia u omisión las pérdidas que registran por las prácticas del capitalismo salvaje.

Like this: Like Loading...