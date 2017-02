LAS CITAS

POR: Estrellita de la Torre Lomelí

Hoy hablaremos sobre las citas, la verdad quién de ustedes no ha tenido las tan famosas primeras citas, esa primera vez que sales con alguien que te atrae, ya sea física o emocionalmente.

Ese momento tan ansiado awwwwww, cuando llegas a conocer a alguien quizá por esas casualidades del destino y fijan una fecha para verse, o cuando conoces a alguien a través de las tan famosas redes sociales; ya sea Twitter, Whatsapp, Facebook, etc, etc. Y de repente en este medio de comunicación llegas a conocer una parte de esa persona que ha llamado tu atención, es claro que al comienzo de toda relación amistosa, empieza la tan bella etapa del cortejo, los coqueteos, las palabras tiernas, amorosas, esos detallitos que te hacen querer abrir los ojos cada día, que te hacen irte suspirando a dormir por las noches.

Y es obvio en esta etapa de romance que de repente sientes que todo va marchando en miel sobre hojuelas, que los dos están comenzando algo lindo, que se van presentando situaciones que claro es el inicio del flechazo que sin darte cuenta poco a poco va sucediendo.

Porque es claro que ya en estas redes sociales que ahora vamos manejando, los flechazos a ciegas pueden darse, y no a ciegas de que no conoces a la persona en cuestión, porque lo has visto, pero solo en fotos y has tratado con él o con ella y sabes un poco de esa persona que ha estado conquistándote pero a través tan sólo de un simple aparato.

Pero lo mejor de todo el cortejo y el romance, es cuando llega la hora de la verdad, cuando los dos deciden conocerse en persona finalmente, sin textos de por medio, ya no más fotos ni videos, ya no más audios ni llamadas, ya no más sueños, ya no más ilusiones, ni fantasías; todo va agarrando el ritmo que tanto deseabas, todo poco a poco va haciéndose realidad. Por vez primera se comienza a planear la hora de la verdad.

Y Claro, ¿quién no sueña con esa primera cita?, uffff, comienzan los tormentos, los nervios, la ansiedad, las dudas, las preguntas, esa desesperación por ver llegar ese tan ansiado día, por saber que ya está próxima la fecha de la cita. Es claro que en esas preguntas surgen las dudas sobre saber quién está detrás de esas letras que nos iban enamorando, saber si en verdad el dueño (a) de ellas es quién creemos, si es parecido (a) a esas fotos que tanto nos encantaban, si en verdad es la persona que nos ha estado conquistando, si es todo lo que en escritos nos ha dicho.

Y qué decir cuando llega la ansiada fecha, la emoción que te aprisiona, waoooo los nervios latentes de ese día, acercándose ya la hora establecida, el tic tac del reloj, la aceleración del corazón, sientes que el día va muy lento y tu agitar muy acelerado. Y finalmente llega la hora, acudes a la cita y es tan maravilloso ver que todo lo que sentías en ese encuentro se confirma, el flechazo de tu parte surge, todo marcha según soñabas, los suspiros en el aire se escapan, entre bromas y plática, entre el coqueteo y jugueteo, las sonrisas y carcajadas, el romance parece ser demasiado perfecto y porqué no, al finalizar la cita el tan ansiado y suspirado beso que por tanto tiempo habías esperado. Todo esto lo sientes como un sueño mágico, piensas que valió la pena la espera y los nervios, quedaste completamente flechada y con ganas de esperar el próximo encuentro.

Pero que sucede, cuando la única o el único que sintió todo eso fuiste tan sólo tú, ¿qué es lo que pasa?. Las preguntas comienzan a surgir en torno a tí, ¿qué demonios sucedió?, Si todo fue tan perfecto, porque en ese instante todo terminó sin apenas haber dado algún comienzo.

Claro las citas son bellísimas, la emoción, los nervios y todo ese sentimiento que se nos presenta cuando las tenemos, lo malo es… Que en ocasiones solo se quedan en tan sólo una primera cita. Y ahora con mayor razón salen las preguntas: Qué hicimos mal, qué pasó, es qué no hubo el mismo flechazo de él o de ella hacia nosotros, qué fue del coqueteo, de los besos, del roce de sus manos, de eso de verse pronto, a dónde se fue todo lo que se vivió en ese momento.

Dicen por ahí que hay que vivir los momentos y disfrutar de cada uno de ellos, pero que hacer cuando estás fascinado (a) por algo y al día siguiente sientes que tal vez fue uno más de tus sueños o quizá una cruel pesadilla.

Amigos la vida no se acaba en terminar bien o mal alguna cita, ni saber que tal vez no fuimos el sueño de alguien más. Pero hay que recordar que siempre debemos hablar con la verdad, seamos sinceros ante todo; si algo no nos gusta, o alguien no es para nosotros para que crear falsas ilusiones. Recordemos que no hay que jugar con los sentimientos de los demás, no vaya a ser que encontremos en nuestro andar alguien que sepa jugar mejor que nosotros. ¡Siiii!, la vida está hecha de momentos, pero no juguemos con los momentos de los demás.

Y como cada viernes los invito a leerme en EXTRA de la Laguna y en mi página de Facebook: Estrellas en el Cielo (Escritor).

Like this: Like Loading...